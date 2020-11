MotoGP oggi, GP Valencia 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 13 novembre, prende il via il weekend del GP di Valencia, penultimo round del Motomondiale. Sul circuito Ricardo Tormo i centauri e le squadre dovranno trovare con celerità la quadra in vista delle qualifiche di domani e soprattutto delle gare domenicali, decisive per le sorti dei campionati delle tre classi.

In MotoGP, lo spagnolo della Suzuki Joan Mir ha in mano il primo match point per concludere i giochi e vincere il titolo iridato. L’iberico vanta 37 punti di vantaggio sui suoi più immediati inseguitori (Fabio Quartararo su Yamaha e il compagno di team in Suzuki Alex Rins) e per questo le possibilità di centrare l’obiettivo massimo ci sono tutte. La moto di Hamamatsu nell’ultimo fine settimana, disputato proprio a Valencia, ha dato prova di grande consistenza e solidità e i primi due gradini del posto occupati dal maiorchino e da Rins lo stanno a dimostrare.

Yamaha e Ducati sono chiamate a una reazione dopo quanto accaduto ultimamente. La Casa di Iwata ha dovuto fare i conti con una serie di penalità che hanno condizionato non poco i piloti della scuderia dei tre diapason e sia la velocità che l’affidabilità non hanno dato le risposte sperate. La Rossa, da questo punto di vista, continua a far fatica a sfruttare le gomme Michelin, perdendo tanto tempo in curva. Ci sarà Valentino Rossi, dopo che in un primo momento sembrava che il “Dottore” dovesse dare forfait per l’esito positivo al Covid-19 , diventato poi negativo nel secondo test. Una situazione davvero difficile da valutare.

IN TV – Il GP della Comunitat Valenciana del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita delle gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo della MotoGP. Di seguito la programmazione di oggi 13 novembre:

PROGRAMMA GP COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – MOTOMONDIALE (13 NOVEMBRE)

Venerdì 13 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.15, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.30-15.15, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.30-16.10, Moto2, Prove libere 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 14 novembre

ore 16.15, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 15 novembre

ore 14.45, Moto3, Gara, differita

ore 16.00, Moto2, Gara, differita

ore 17.45, MotoGP, Gara, differita

