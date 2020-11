MotoGP, Miguel Oliveira: “Volevo vincere, sapevo di avere un buon passo. Nel 2021 voglio giocarmi il titolo”

Successo in solitaria per Miguel Oliveira, alfiere della KTM, nel GP del Portogallo, ultima prova del Mondiale 2020 di MotoGP. Un vero e proprio dominio lungo i saliscendi del tracciato lusitano quello del pilota portoghese, che ha saputo interpretare come nessuno la pista, spingendo dall’inizio alla fine su un passo inarrivabile, martellando tempi sotto l’1’40”. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) . Con questo risultato, il “Morbido” ha conquistato la seconda piazza nel campionato, col il vincitore del titolo Joan Mir costretto al ritiro per un problema tecnico sulla Suzuki, mentre la Ducati si è aggiudicata il Mondiale costruttori. Per Oliveira si tratta del secondo successo in carriera in top-class. Andrea Dovizioso (sesto) e Valentino Rossi (dodicesimo) concludono la loro avventura

“Volevo vincere. La mia strategia era quella di imporre il mio ritmo e sapevo di avere tanta velocità. Non è stato facile gestire le gomme e sono molto contento per questo successo. Io credo che questa moto si possa guidare in diversi modi e su questa pista probabilmente il mio stile di guida mi ha favorito. Devo dire che nel corso della stagione ho ottenuto dei risultati in gara che potevano essere migliori, oltre a qualche caduta sfortunata di troppo. Servirà ciò l’anno prossimo per mettere insieme le informazioni raccolte e creare delle basi ancor più solide per il 2021. Lottare per il titolo? Sono pronto a giocarmi le mie carte“, le parole di Oliveira ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse