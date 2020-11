MotoGP, Maverick Viñales: “In queste ultime gare dobbiamo migliorare in vista della prossima stagione, siamo troppo incostanti”

Il lungo weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 di MotoGP si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì al circuito Ricardo Tormo di Cheste. Maverick Viñales, ormai quasi definitivamente fuori dalla lotta per il titolo iridato dopo il pessimo 13° posto dell’ultimo GP d’Europa, ha fatto il punto della situazione proiettandosi sugli ultimi due round del campionato e analizzando l’andamento della sua stagione. Lo spagnolo di Yamaha Factory si trova in quarta posizione attualmente in classifica generale con 41 punti di ritardo dal leader Joan Mir, mentre la seconda piazza iridata dista appena 4 punti quando mancano due round al termine del Mondiale.

“La cosa più importante per questo weekend è aver capito dove poter migliorare – spiega il 25enne nativo di Figueres – Abbiamo delle direzioni chiare adesso, e questo è positivo. Per il campionato Joan andrà avanti e farà i punti che gli servono, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Io devo migliorare in vista della prossima stagione, perché siamo troppo incostanti. Questo non è un test fuori stagione, è una gara vera e propria, quindi sarà importante testare alcune cose per migliorare. Dobbiamo essere calmi e concentrati, cercando di lavorare duramente in queste ultime due gare“.

“Ci sono cose che ci portiamo dietro da diversi anni, quindi non si possono cambiare da una gara all’altra – prosegue Viñales -Dobbiamo migliorare ed esplorare nuove aree. Penso che non potremo cambiare motore, ma di sicuro potremo ritoccare altre aree importanti. Cal Crutchlow nuovo test rider Yamaha? Sarebbe molto importante averlo dalla nostra parte, perché lui è molto diretto nei commenti e se c’è qualcosa che non va è pronto a dirtelo in faccia. Noi abbiamo bisogno esattamente di questo, per capire se una cosa funziona oppure no, ma non nel giro di cinque mesi. Dobbiamo saperlo subito, perché ci sono tante cose da migliorare. Alla fine sarà comunque Yamaha a decidere, ma mi piacerebbe vederlo con noi da test rider”.

Foto: Lapresse