F1, Lewis Hamilton: “Vincere il Mondiale è una cosa personale. Sono più fiero delle mie battaglie fuori pista”

Lewis Hamilton si presenta con grandi motivazioni al GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale 2020 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Istanbul. Il britannico può infatti laurearsi Campione del Mondo per la settima volta in carriera, eguagliando così il record di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes partirà con tutti i favori del pronostico su questa pista molto esigente ed è pronto per sfidare il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen.

Lewis Hamilton non sembra però concentrato soltanto sugli aspetti sportivi, ma anche su quello che accade al di fuori dell’asfalto: “Vincere un titolo mondiale è qualcosa di personale: lotti contro avversari molto forti, ma il pilota è un individuo, per cui questo risultato non ha necessariamente un impatto sulla vita degli altri. Mentre il lavoro che faccio all’esterno della pista, per cercare di migliorare le condizioni delle persone, verso l’eguaglianza e la parità dei diritti umani per tutti, è un qualcosa di più grande e di cui vado molto più fiero“.

Loading...

Loading...

Il britannico si è poi soffermato su un aspetto tecnico: “Fare curva 8 a tutta? Non ricordo, ma in passato non credo che ci riuscissi. La curva è un po’ stretta e se non sbaglio si doveva alzare un po’ il piede, perché nel punto di corda era necessario farlo. Forse Vettel con la Red Bull aveva il carico aerodinamico giusto per farla a tutta. Imbottiture particolari per quella curva? No, non credo. Non le uso mai”.

Foto: Lapresse