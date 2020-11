MotoGP, le 5 risposte che dovrà darci il GP del Portogallo. Chi si prenderà la piazza d’onore?

Si chiude la stagione del Motomondiale ed è tempo del Gran Premio del Portogallo 2020. Si correrà per la prima volta in assoluto sullo splendido tracciato di Portimao, con le sue curve da cuore in gola e sali-scendi mozzafiato. Il titolo della classe regina è stato già assegnato a Joan Mir ma non mancheranno gli spunti per l’ultimo appuntamento del campionato. Andiamo a scoprire quelli più importanti, a livello di classifica, addii, ultime chance e tentativi di riscosse personali.

1 Chi sarà il vice-campione del mondo?

Chi conquisterà la piazza d’onore in MotoGP. Alle spalle di Joan Mir (che ha chiuso la sua annata con 171 punti) al momento c’è il nostro Franco Morbidelli che, grazie alla terza vittoria del suo anno è salito fino a quota 142 punti. Il pilota romano dovrà difendere un margine di 4 punti nei confronti di Alex Rins, mentre Maverick Vinales è quarto e staccato di 15 lunghezze. Appare tagliato fuori allo stesso modo anche Fabio Quartararto, desolatamente quinto a 17 punti di distacco. Di questa battaglia per le posizioni alle spalle di Joan Mir fanno parte anche Andrea Dovizioso, sesto con 125 punti e Pol Espargarò, settimo con 122. Sei piloti racchiusi in 20 punti che cercheranno di chiudere nel migliore dei modi una stagione che li ha visti, chi più, chi meno, piazzare un colpo ma, contemporaneamente, fallire anche occasioni importanti.

2 Fabio Quartararo e Maverick Vinales chiuderanno mestamente la loro annata?

I due piloti della Yamaha stanno chiudendo questa annata di MotoGP davvero in maniera mestissima. Erano i due grandi favoriti al titolo, sembravano destinati ad un duello corpo a corpo lungo tutto il corso della stagione, invece stanno per andare in vacanza ko sotto ogni punto di vista, tecnico e mentale. La loro M1, che un anno fa e nelle prime gare di quest’anno, sembrava sospingerli nel migliore dei modi, è tornata ampiamente in alto mare e loro non sanno più guidarla come vorrebbero. Dal punto di vista psicologico il francese è davvero con il morale sotto i tacchi, dopo un avvio di campionato con 50 punti nelle prime due gare di Jerez, quindi altri 75 nelle successive gare. Davvero un bottino misero che spiega nel migliore dei modi come il classe 1999 sia evaporato. Discorso molto simile per Vinales che, appena ha iniziato ad accusare i primi segni di cedimento è caduto nello sconforto, mascherato con una serie di “tanto io non devo puntare al titolo” talmente inaccettabili a questi livelli, che anche ad Iwata non possono che essersi posti delle domande. Sapranno riemergere a Portimao? Al momento i dubbi sono elevati.

3 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci avranno un ultimo guizzo?

Se in casa Yamaha, Quartararo e Vinales sono in crisi ma pronti per il 2021, in casa Ducati Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono ai saluti. L’addio alla scuderia di Borgo Panigale è già ampiamente noto ed i loro destini saranno davvero diversi. Il romagnolo al momento parla di anno sabbatico, mentre il vincitore di Le Mans sbarcherà in KTM. Vedremo come si chiuderà la loro avventura sulla moto tinta di rosso. La pista lusitana non sembra ideale per le caratteristiche della GP20, ma il lungo rettilineo potrebbe fare al loro caso…

4 Valentino Rossi saprà riemergere dopo un periodo grigio?

Dopo sei “zeri” consecutivi, il “Dottore” è stato in grado di portare la sua M1 al traguardo a Valencia 2, ma la sua voglia di tornare in gara dopo il Covid-19 fa rima con voglia di piazzare un nuovo colpo in questa annata. Dopo il podio di Jerez 2, dopotutto, il pesarese ha mancato troppe chance e vuole provare a sfruttare l’ultima tappa per chiudere in bellezza. Valentino Rossi viaggia attualmente in quindicesima posizione con appena 62 punti. L’obiettivo è chiudere bene a Portimao per recuperare qualche posizione. Davanti al “Dottore” troviamo Alex Marquez con 5 punti di margine e Johann Zarco a +10. Ce la farà nel doppio intento?

5 Che meteo vedremo a Portimao?

Si temeva molto il clima lusitano a fine novembre, invece sembra che tutto sarà tranquillo per quel che riguarda il weekend del GP del Portogallo. Venerdì le prove libere si dovrebbero disputare con sole pieno e temperature che toccheranno i 20 gradi. Stesso discorso per quel che riguarda il sabato ma temperature che non passeranno i 18 gradi, mentre domenica la situazione dovrebbe vedere: gara della Moto3 con sole e 18 gradi, gara della Moto2 gara e 19 gradi, gara della MotoGP sole e 18 gradi.



