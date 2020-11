F1 in tv, GP Turchia 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi ed è quasi arrivato il momento di rivedere la Formula 1 di scena ad Istanbul Park, per l’ottava edizione del Gran Premio di Turchia valevole per la massima serie automobilistica globale. Il meraviglioso circuito turco torna ad ospitare un round del Mondiale di Formula 1 per la prima volta dal 2011, quando Sebastian Vettel si impose con la Red Bull davanti al compagno di squadra Mark Webber e alla Ferrari di Fernando Alonso. Praticamente impossibile ipotizzare un nuovo successo del tedesco in questa edizione 2020, alla luce delle sue difficoltà e della scarsa competitività della sua SF1000. Favorito d’obbligo Lewis Hamilton, che potrebbe festeggiare proprio domenica la certezza aritmetica del suo settimo titolo iridato con tre gare di anticipo.

L’intero weekend di gara turco sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro qualifiche e gara in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del fine settimana con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del ritorno della Formula 1 ad Istanbul dopo nove anni. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio di Turchia 2020 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP TURCHIA F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 13 novembre

ore 9.00-10.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.00-14.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre

ore 10.00-11.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 13.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 15 novembre

ore 11.10, F1, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 14 novembre

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 15 novembre

ore 18.00, F1, Gara, differita

