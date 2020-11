MotoGP in tv, GP Portogallo 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Tappa conclusiva del Motomondiale che sarà di scena nel prossimo weekend del 20-22 novembre. Il Circus delle due ruote è prossimo a far calare il sipario a Portimao (Portogallo), sede inedita per piloti e team. Proprio per consentire ai centauri di carpire i segreti della pista lusitana, i turni di prove avranno una durata superiore per consentire un apprendimento meno frettoloso e più accurato.

In MotoGP, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) ha buone chance. Tutto ancora da scrivere invece in Moto2 e in Moto3, con l’Italia che punta al bersaglio grosso in entrambe le categorie. Enea Bastianini è leader della generale nella media cilindrata, ma non potrà permettersi alcun errore vista la vicinanza in classifica di Sam Lowes, Luca Marini e di Marco Bezzecchi. Grande incertezza nella classe leggera, con Albert Arenas che deve gestire un margine di 8 punti sul giapponese Ai Ogura e 11 punti sull’azzurro Tony Arbolino.

Il weekend del Gran Premio del Portogallo 2020, valevole come ultima tappa stagionale del Motomondiale, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro le qualifiche e le gare delle tre classi in differita su TV8, ma non i turni di FP1, FP2 e di FP3. Lo stesso dicasi per i warm-up mattutini non trasmessi dall’emittente in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni del fine settimana di Portimao con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’ultimo atto del campionato. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del GP Portogallo 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 20 novembre

ore 9.40-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-12.15, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 12.30-13.30, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.00, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.15-16.35, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 21 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 novembre

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 21 novembre

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 novembre

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: LaPresse