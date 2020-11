MotoGP, Iker Lecuona salterà il GP di Portogallo: KTM lo sostituirà con Mika Kallio

Iker Lecuona salterà il GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend del 20-22 novembre. Lo spagnolo era già costretto a rinunciare alle due gare di Valencia a causa della positività al Covid-19 di suo fratello (con cui convive). Il centauro della KTM, anch’egli poi risultato positivo a un test molecolare, non riuscirà a montare in sella per l’appuntamento conclusivo della stagione e allora il team Tech3 ha scelto di sostituirlo col finlandese Mika Kallio.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal finnico attraverso i canali ufficiali della sua scuderia: “Purtroppo non è una situazione facile per il team e mi dispiace che Iker debba saltare anche questa gara. Salirò in moto, ma non sarà semplice dato che quest’anno ho avuto poche occasioni per girare. Ovviamente sarà interessante vedere come mi adatterò non solo alla KTM ma anche alla pista. Tutto sarà nuovo per me, compresi i ragazzi con i quali dovrò lavorare, quindi avrò molto da imparare. Sarà una grande sfida, ma è sempre un onore correre in MotoGP e difendere i colori del team Tech3. Sono legato alla squadra da molto tempo e sarà emozionante tornare in pista anche se solo per l’ultima gara della stagione”.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo