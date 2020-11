MotoGP, Iker Lecuona salterà il GP d’Europa 2020: suo fratello positivo al Covid-19, KTM non lo sostituisce

Iker Lecuona salterà il GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend a Valencia. Il centauro spagnolo è risultato negativo al Covid-19, ma non potrà scendere in pista perché deve rispettare un periodo di quarantena di dieci giorni dopo che suo fratello, con cui convive ad Andorra, è risultato positivo.

Nelle prossime ore il centauro della KTM si sottoporrà a un secondo tampone per confermare la negatività, ma in ogni caso non potrà partire alla volta di Valencia perché la legge di Andorra impone un periodo di isolamento per chi è stato a contatto con un positivo. Hervé Poncharal, team principal del Team Red Bull KTM Tech 3, ha confermato che non sostituirà il centauro spagnolo per questo appuntamento e che la scuderia sarà in pista soltanto col portoghese Miguel Oliveira.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Valerio Origo