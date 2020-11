MotoGP, GP Portogallo 2020: numeri, statistiche, curiosità. Valentino Rossi senza rivali in terra lusitana

Il Motomondiale 2020 è giunto al suo epilogo. Nel weekend si correrà infatti il Gran Premio di Portogallo, una gara inizialmente non prevista in calendario, ma che è stata aggiunta al programma durante l’estate allo scopo di “contenere i danni” relativi alle cancellazioni causate dalla pandemia di Covid-19. Dunque il GP lusitano farà il suo ritorno sul palcoscenico iridato dopo otto anni di assenza, ma in un contesto completamente differente rispetto al passato.

La prima edizione del Gran Premio del Portogallo si disputò nel 1987 alle porte di… Madrid! Infatti quell’anno la denominazione venne usata come escamotage per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un GP e affiancarsi a Jerez de la Frontera. Si trattò di un episodio e l’appuntamento portoghese rientrò in calendario solo nel 2000, stavolta ospitato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012, prima di uscire di scena. In questo 2020, invece, i piloti si sfideranno per la prima volta sul tracciato di Portimao.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Domenica la classe regina affronterà la sua 15ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, ottenute all’inizio del XXI secolo) ed è l’unico centauro in attività ad aver già trionfato nel GP lusitano. È inoltre il solo italiano ad aver primeggiato in questa gara.

GP PORTOGALLO – VITTORIE TOP CLASS

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

Come si può facilmente evincere, sono solo due i centauri impostisi in più di un’occasione. Valentino Rossi è però l’unico in grado di vincere su due moto diverse. Il quarantunenne di Tavullia ha primeggiato tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Portogallo le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010.

MOTO2

La Moto2 ha corso tre volte in Gran Premio del Portogallo. Le prime due edizioni (2010, 2011) sono state vinte da Stefan Bradl, mentre quella del 2012 è andata a Marc Marquez. Dunque non abbiamo piloti in attività nella categoria ad aver già primeggiato in terra lusitana. Se si volesse fare l’equivalenza Moto2-250cc, allora troveremmo due successi italiani, firmati da Andrea Dovizioso (2006) e Marco Simoncelli (2009).

MOTO3

La Moto3 ha gareggiato in Portogallo solo nel 2012, quando vinse Sandro Cortese. Un’ipotetica equivalenza 125cc-Moto3 porterebbe ad avere due affermazioni italiane, ottenute da Paolo Casoli (1987) e Simone Corsi (2008).

CURIOSITA’

Nessun pilota ha mai vinto in tre classi differenti. Un quartetto si è invece imposto in due diverse categorie. Lo compongono Toni Elias (2003, 2004 in 250cc; 2006 in MotoGP); Alvaro Bautista (2006 in 125cc; 2007, 2008 in 250cc); Marc Marquez (2010 in 125cc e 2012 in Moto2); Casey Stoner (2005 in 250cc, 2012 in MotoGP).

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: La Presse