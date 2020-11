MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho avuto un ottimo feeling a Valencia l’anno scorso, spero di ripetermi questo weekend”

Fabio Quartararo sarà indubbiamente uno degli osservati speciali questo fine settimana a Valencia in occasione del Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese di Yamaha Petronas è andato molto forte nel 2019 sul tracciato valenciano, perciò va considerato come uno dei grandi favoriti per la vittoria nonostante le grandi difficoltà evidenziate nelle ultime due gare ad Aragon. Il nizzardo classe 1999 si trova in seconda piazza nella classifica generale del campionato a -14 dal leader Joan Mir, perciò è chiamato ad una prestazione di alto profilo soprattutto di domenica per guadagnare punti preziosi nei confronti del rivale spagnolo della Suzuki.

“Anche se abbiamo avuto due gare difficili l’ultima volta ad Aragón, voglio sfruttare il buon feeling che ho sempre avuto in MotoGP a Valencia nelle prossime due gare – spiega Quartararo al sito ufficiale del team Petronas in vista del doppio appuntamento valenciano – È una pista piccola, ma è la tipologia che mi piace di più. Ho avuto un ottimo feeling l’anno scorso, quando ho conquistato il podio e la pole position, e anche nei test post-stagionali. Ovviamente spero di ripetermi questo fine settimana. Mancano tre gare alla fine e ho un divario di 14 punti dal leader. Sappiamo quanto possiamo essere veloci, quindi penso che abbiamo delle buone opportunità in questi eventi finali a Valencia e Portimão. Non vedo l’ora di scendere in pista”.

Foto: Lapresse