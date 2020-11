MotoGP, Cal Crutchlow si ritira. Tutti i numeri del britannico

Si è chiuso quest’oggi con un 13° posto a Portimao dopo 10 stagioni il percorso di Cal Crutchlow nel Motomondiale. Classe 1985, il nativo di Coventry ha deciso di ritirarsi firmando un contratto da collaudatore con la Yamaha per il 2021 in modo da trascorrere più tempo con la sua famiglia ed in particolare con la figlia Willow (4 anni). Crutchlow, dopo essere esploso con le derivate di serie vincendo il titolo Supersport nel 2009, è sbarcato nel paddock della MotoGP a partire dal 2011 mettendo in evidenza fin da subito un grande talento ed uno stile di guida estremamente aggressivo e spettacolare. Andiamo a riepilogare nel dettaglio i numeri più significativi della carriera di Cal Crutchlow in MotoGP.

Il 35enne inglese ha corso per tre differenti case in top class: Yamaha dal 2011 al 2013, Ducati nel 2014, Honda (sempre nel team satellite) dal 2015 al 2020. Su 167 Gran Premi disputati, Cal ha collezionato 3 vittorie, 19 podi, 4 pole position e 4 giri veloci. La stagione migliore della carriera è stata probabilmente quella del 2016, in cui ha ottenuto quattro piazzamenti nella top3 con due successi e due secondi posti valevoli per la settima piazza assoluta nella classifica generale. In realtà, dal punto di vista della costanza di rendimento nell’arco del campionato, il suo anno più bello è stato senz’altro il 2013 con un notevole quinto posto nel Mondiale strappato grazie a quattro podi (senza vittorie) e alla bellezza di quindici piazzamenti nelle prime sette posizioni su 18 gare. Da segnalare, oltre alle sue 4 pole position, ben 24 prime file in griglia a testimonianza di una grandissima competitività sul giro secco in qualifica.

Foto: Lapresse