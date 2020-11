MotoGP, Andrea Dovizioso: “Deluso dal dodicesimo posto, speravo di fare meglio nell’ultima qualifica in Ducati”

Andrea Dovizioso si attendeva qualche cosa in più dalle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Il pilota romagnolo della Ducati, infatti, non è andato oltre il dodicesimo posto, nonostante nelle sessioni di prove libere avesse dimostrato di poter competere anche con i primi della classe. Chiudere la quarta fila non è propriamente quello che si può definire un buon risultato per il forlivese che, va ricordato, è pronto a correre la sua ultima gara con la scuderia di Borgo Panigale e, forse, anche a livello di MotoGP.

“Pista bella, ma non adatta al mio stile, qui è difficile superare, è un circuito di scorrimento e sono deluso della qualifica perché una posizione buona in griglia sarebbe stata importante e mi girano per quel 12° posto – le parole del forlivese alla Gazzetta dello Sport -, non c’è stato un problema specifico, devi giocare con dei limiti difficili da trovare su una pista dove non è che se aggredisci trovi il tempo, anzi. Ho pensato che era l’ultima volta che potevo spremere la Ducati con le gomme da tempo, ma non sono in un momento di malinconia. Dormirò bene e se non dovesse succedere è per la posizione al via, non per altro: sono sereno in questo momento di addio a Borgo Panigale per tante ragioni, con i pro e i contro, ma è un bene che vada così. Più che un aspetto tecnico in Ducati mi sarebbe piaciuto cambiare altre cose che potevano portare dei benefici”.

Foto: Lapresse