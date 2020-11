Motocross, Mondiale MX2 2021: Mattia Guadagnini in sella alla KTM nello stesso team di Tony Cairoli in MXGP

Novità importanti nel mondo del Motocross per quanto riguarda il Mondiale 2021 di MX2 in chiave italiana. Uno dei giovani italiani più promettenti del panorama nostrano, ovvero Mattia Guadagnini, prenderà parte al campionato iridato in una delle migliori squadre.

Guadagnini infatti gareggerà con il Red Bull KTM Factory Racing, la stessa squadra con cui corrono in MXGP Tony Cairoli e lo spagnolo Jorge Prado. Una grande opportunità per il centauro del Bel Paese, supportato da tempo dalla Federazione Motociclistica Italiana grazie al progetto Talenti Azzurri. Essere inserito, in questo senso, nel team capitanato da Claudio De Carli è una chance che il 18enne veneto vorrà sfruttare al 100%.

“Per me è l’avverarsi di un sogno. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare. Sto entrando a far parte della squadra che ha vinto più titoli mondiali nella storia del motocross, penso non ci sia bisogno di altre parole“, le parole di Guadagnini (riportate dal sito di gazzetta.it). Considerazioni a cui hanno fatto seguito quelle di De Carli: “Mattia è uno dei giovani più interessanti del motocross internazionale, ha già raggiunto importanti traguardi, e deve continuare nella sua crescita per lottare con i migliori del campionato mondiale. Mi ha dato l’impressione di un ragazzo con solidi principi e grandi motivazioni e voglio che affronti questo primo anno con noi lavorando insieme ai compagni, senza pressione e con l’obiettivo di migliorarsi sotto ogni aspetto nella sua prima stagione intera di mondiale”.

E così il pilota italiano, secondo nell’Europeo 250 e vincitore dei titoli iridato e continentale nella classe 125cc nel 2019 ha grandi motivazioni per farsi largo in una realtà così qualificata.

Foto: Credit Infront