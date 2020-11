Moto3, risultati warm-up GP Valencia 2020: regna l’equilibrio nella classe più leggera, Ayumu Sasaki brucia Vietti, Arenas 4°

Regna l’equilibrio nel warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana, quattordicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo il miglior tempo lo fa segnare il nipponico Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) ma i primi cinque piloti sono racchiusi in appena 85 millesimi, sintomo che dalle ore 11.00 ne vedremo delle belle in gara.

Davanti a tutti, come detto, si piazza Ayumu Sasaki con il tempo di 1:39.511 con 67 millesimi di vantaggio sul nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:39.578, pronto a vendere cara la pelle oggi in gara. Terzo tempo per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) in 1:39.586 con 75 millesimi di distacco, quindi in quarta posizione troviamo il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) a 76 millesimi. Quinto il suo connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 85 millesimi, mentre è sesto il nostro Tony Arbolino (Honda Snipers) al quale è stato cancellato anche un crono migliore, che chiude con un gap di 150 millesimi. Settimo l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 163, quindi è ottavo il giapponese Ryusei Yamanaka (Honda EG 0,0) a 236, davanti al compagno di team, lo spagnolo Sergio Garcia a 244. Completa la top ten il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 270, davanti al nostro Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 403.

Loading...

Loading...

Si ferma in dodicesima posizione Dennis Foggia (Honda Leopard) a 443 millesimi, quindi quattordicesimo Stefano Nepa (KTM Aspar) a 466, davanti a Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 569. Solamente diciottesimo il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) a 728 millesimi, davanti a Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Jaume Masià (Honda Leopard), quindi ventunesimo Andrea Migno (Sky Racing team VR46) a 949 millesimi e ventiduesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.167. Venticinquesimo Davide Pizzoli (KTM BOE) a 1.279.

A questo punto la classe più leggera si prepara per la gara che, come consuetudine, scatterà alle ore 11.00. Albert Arenas comanda con 157 punti e 3 lunghezze di margine su Ai Ogura. Alle loro spalle gli italiani non vogliono mollare la presa. Celestino Vietti è terzo in classifica generale con 137 punti, mentre Tony Arbolino è quarto con 134, uno in più di Jaume Masià.

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA 2020 – MOTO3

1 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 229.2 1’39.511

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 1’39.578 0.067 / 0.067

3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 232.2 1’39.586 0.075 / 0.008

4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 229.9 1’39.587 0.076 / 0.001

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 226.9 1’39.596 0.085 / 0.009

6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 230.7 1’39.661 0.150 / 0.065

7 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 229.9 1’39.674 0.163 / 0.013

8 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 230.7 1’39.747 0.236 / 0.073

9 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.4 1’39.755 0.244 / 0.008

10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 227.6 1’39.781 0.270 / 0.026

11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.6 1’39.914 0.403 / 0.133

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 232.2 1’39.954 0.443 / 0.040

13 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 227.6 1’39.960 0.449 / 0.006

14 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 229.2 1’39.977 0.466 / 0.017

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 227.6 1’40.080 0.569 / 0.103

16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 1’40.178 0.667 / 0.098

17 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 230.7 1’40.186 0.675 / 0.008

18 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.1 1’40.239 0.728 / 0.053

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 229.9 1’40.318 0.807 / 0.079

20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 230.7 1’40.387 0.876 / 0.069

21 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.9 1’40.460 0.949 / 0.073

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 227.6 1’40.678 1.167 / 0.218

23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 222.5 1’40.696 1.185 / 0.018

24 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 223.9 1’40.751 1.240 / 0.055

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 221.8 1’40.777 1.266 / 0.026

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 229.9 1’40.790 1.279 / 0.013

27 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 218.9 1’40.858 1.347 / 0.068

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 229.2 1’41.100 1.589 / 0.242

29 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 227.6 1’41.139 1.628 / 0.039

30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 224.7 1’41.180 1.669 / 0.041

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse