Moto3, Nicol Terol: “Albert Arenas deve continuare a fare quello che sta facendo e non pensare al campionato”

Questo sarà il fine settimana decisivo per l’assegnazione del titolo del campionato di Moto3. Albert Arenas parte con i favori del pronostico, anche grazie agli 8 punti di vantaggio su Ai Ogura e gli 11 su Tony Arbolino. Nico Terol, che per undici stagioni consecutive ha corso nel Motomondiale tra le classi 125 e 250 conquistando il titolo nella categoria minore, ha parlato a Marca della situazione del leader della Moto3.

“Ho vissuto la stessa situazione Albert. Quello che ripeto di più è che continui a fare quello che staa facendo. Qualcosa che sta funzionando molto bene per lui è continuare ad attaccare e gestire le gare come sta facendo. Non deve pensare al campionato, tra virgolette, che non pensi in una certa misura. Se hai una brutta giornata e, in gara, le circostanze non sono giuste per vincere, devi usare la testa e finire. Ma la mentalità è quella di attaccare perché in Moto3 appena sbatti le palpebre in cinque ti sorpassano. E se sei il leader, puoi perdere il campionato“.

Foto: Lapresse