Moto2, risultato FP3 GP Portogallo 2020: Remy Gardner il più veloce, Luca Marini 4° ed Enea Bastianini 7°. Bezzecchi in Q1

E’ stato l’australiano Remy Gardner il più veloce delle terza sessione di prove libere del GP del Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di Moto2. Sul tracciato di Portimao l’aussie, in sella alla Kalex dell’Onexox TKKR SAG Team, ha ottenuto il miglior tempo di 1’42″728 a precedere di 316 millesimi lo spagnolo Hector Garzo (Flexbox HP 40) e di 379 l’altro iberico Marcos Ramirez (Tennor American Racing). Una classifica che è cambiata poco dopo la bandiera a scacchi, visto che alcuni piloti hanno ignorato la presenza della bandiera gialla causata dalla caduta di Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), decimo a 0″643 dal vertice.

A farne le spese è stato anche Enea Bastianini che, inizialmente secondo, si è classificato settimo sulla Kalex dell’Italtrans Racing a 0″482 dal vertice. Pertanto, il migliore della truppa italiana è stato Luca Marini (Sky Racing Team VR46) a 0″473 dalla vetta, davanti allo spagnolo Aron Canet (Speed Up Team Aspar) a 0″477, all’iberico Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS) a 0″478, al citato Bastianini, all’altro spagnolo Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) a 0″556, a Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 0″628 e appunto al menzionato Lowes.

Turno difficile per Marco Bezzecchi che, 15° in questa sessione a 0″879, dovrà cominciare le qualifiche dalla Q1. In chiave italiana, da segnalare il 14° posto di Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40), il 16° di Stefano Manzi (MV Agusta), il 17° di Nicolò Bulega (Team Gresini), il 21° di Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing) e il 25° di Simone Corsi.

CLASSIFICA FP3 GP PORTOGALLO 2020 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’42.728 15 18 289.5

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’43.044 15 17 0.316 0.316 290.3

3 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’43.107 15 17 0.379 0.063 293.4

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.201 9 19 0.473 0.094 287.2

5 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’43.205 15 17 0.477 0.004 284.2

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’43.206 15 18 0.478 0.001 288.7

7 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.210 15 18 0.482 0.004 288.0

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.284 14 15 0.556 0.074 286.4

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’43.356 13 17 0.628 0.072 290.3

10 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’43.371 15 15 0.643 0.015 282.7

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’43.390 12 16 0.662 0.019 291.8

12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.395 13 17 0.667 0.005 288.7

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’43.495 14 18 0.767 0.100 291.8

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’43.540 17 19 0.812 0.045 290.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.607 15 18 0.879 0.067 292.6

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’43.629 15 18 0.901 0.022 284.9

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.690 15 19 0.962 0.061 292.6

18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.720 4 19 0.992 0.030 291.8

19 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.758 17 17 1.030 0.038 289.5

20 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’44.150 9 17 1.422 0.392 288.0

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.219 16 19 1.491 0.069 288.7

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.342 16 18 1.614 0.123 283.4

23 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’44.402 10 15 1.674 0.060 288.0

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’44.467 8 12 1.739 0.065 284.9

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’44.561 15 18 1.833 0.094 284.2

26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.612 14 17 1.884 0.051 287.2

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’44.799 12 15 2.071 0.187 289.5

28 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’44.929 4 7 2.201 0.130 286.4

29 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.955 16 17 2.227 0.026 290.3

Foto: Valerio Origo