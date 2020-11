VIDEO Moto2, GP Comunità Valenciana: highlights qualifiche

Lo spettacolo non è mancato nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia, penultima prova della Moto2 2020. Stefano Manzi, alfiere di casa MV Agusta, conquista la prima pole in stagione con il crono di 1.34.418.

L’italiano ha siglato la miglior prestazione della Q2 negli ultimi minuti, una prestazione che vale come il nuovo record del circuito dedicato a Riccardo Tormo. Manzi scatterà domani mattina davanti a Hector Garzo (Flexbox) e Marco Bezzecchi (Sky).

Enea Bastianini (Italtrans), leader del Mondiale, scatterà dalla tredicesima posizione, mentre si è classificato 18° il britannico Sam Lowes (Marc VDS) Quest’ultimo ha faticato durante la sessione in seguito ad una rovinosa caduta che lo ha visto protagonista durante la FP3.

Foto: Valerio Origo