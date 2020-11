Milano-Trento oggi Serie A basket: orario, tv, streaming, programma

Oggi, domenica 1 novembre, al Forum di Assago andrà in scena il match tra l’A|X Armani Exchange Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento, valido per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Avvio di stagione più che positivo per i padroni di casa, che sono primi in classifica ancora a punteggio pieno dopo aver già conquistato la Supercoppa a settembre. Di contro la Dolomiti Energia Trentino ha avuto alti e bassi, con due vittorie e tre ko in una partenza che ha spesso lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Nicola Brienza. Milano ha una media altissima di punti, con oltre 90 punti a partita, con i padroni di casa che realizzano mediamente 11 triple a partita, con una percentuale del 43,2%, nettamente la migliore del campionato.

JaCorey Williams e Luke Maye sono i migliori marcatori per la Dolomiti, con Maye che è una macchina da tre punti, con il 56,3% di realizzazioni in questo avvio di stagione. Di contro, è Luigi Datome a fare la parte del padrone in casa Olimpia nei punti realizzati dalla distanza, mentre sono Zach Leday e Shavon Shields i migliori marcatori per i padroni di casa.

Il match tra A|X Armani Exchange Milano e Dolomiti Energia Trento inizierà alle ore 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-TRENTO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 25 ottobre

Ore 17.30: A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trento

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

