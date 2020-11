Milan-Celtic: programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League

Giovedì 3 dicembre si giocherà un match fondamentale per il proseguo del cammino in Europa League del Milan che alle 18.55 affronterà il Celtic. I rossoneri al momento sono secondi in classifica con 7 punti, con una lunghezza di distacco dal Lilla primo e con una di vantaggio sullo Sparta Praga, quando mancano due giornate al termine della fase a gironi.

Se per i ragazzi di Stefano Pioli si tratta di una partita importantissima e da vincere assolutamente, per gli scozzesi sarà solo una passerella visto che sono già aritmeticamente eliminati. Questo potrebbe favorire, ovviamente, il Milan visto che Neil Lennon potrebbe dare spazio a calciatori che hanno trovato poco spazio in questa prima fase di stagione.

Al momento è praticamente impossibile stabilire quali saranno le probabili formazioni, anche perchè entrambe le squadre hanno giocato ieri in campionato. La partita Milan-Celtic, valevole per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League, è in programma giovedì 3 dicembre alle ore 18.55 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go, Now Tv, mentre non ci sarà la diretta in chiaro su Tv8.

EUROPA LEAGUE MILAN-CELTIC: PROGRAMMA

Giovedì 3 dicembre 2020

Ore 18.55 Milan-Celtic

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

