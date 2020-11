Mike Tyson vs Roy Jones Jr: come vedere il match in diretta tv e streaming? C’è la pay per view: costi, prezzi, canali

Mike Tyson tornerà sul ring sabato 28 novembre per affrontare Roy Jones Jr. Una delle grandi icone della boxe non combatte dal 2005 e si rimette in gioco a 54 anni suonati, per incrociare i guantoni con un’altra vecchia gloria, più giovane di lui di tre anni. Allo Staples Center di Los Angeles si affronteranno due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi e lo spettacolo è annunciato, anche se si tratta soltanto di un incontro di esibizione sulla distanze degli 8 round da 2 minuti ciascuno, che verrà interrotto dall’arbitro in caso di colpi pesanti o di sangue copioso.

Si tratterà di una sfida che attirerà l’attenzione di tantissimi appassionati della nobile arte e in Italia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Prima Fila. Si tratterà dunque di una pay-per-view: bisognerà pagare un biglietto di 9,99 euro per potersi gustare l’evento in tempo reale e assistere anche a tutte le successive repliche. Questa è la cifra fissata per rivedere sul ring Mike Tyson, l’uomo che segnò la boxe tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 con prestazioni di lusso ed episodi controversi, come la detenzione e il morso all’orecchio di Evander Holyfield durante un incontro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., match di boxe in programma nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Triller e su Sky Prima Fila, esclusivamente in pay per view. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

MIKE TYSON vs ROY JONES JR: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Riportiamo programma e orario italiano, a Los Angeles sono indietro nove ore rispetto a noi.

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

Attorno alle ore 05.00-06.00 Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

COME VEDERE MIKE TYSON vs ROY JONES JR IN DIRETTA TV E STREAMING?

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Prima Fila. Si tratterà di una pay per view al costo di 9,99 euro. Accesso alla diretta dell’evento (ore 03.00 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre) oltre all’accesso alle repliche sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 15.00, 18.00, 21.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky On demand (sempre al costo di 9.99 €).

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Triller. Si tratterà di una pay per view: per vedere l’incontro bisognerà pagare 49,99 dollari (circa 42,14 euro). Questo il sito di riferimento: https://tysonontriller.com/.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

Foto: Lapresse