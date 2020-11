Mike Tyson-Roy Jones Jr: le quote delle scommesse. Iron Mike favorito per i bookmaker, ma Capitan Uncino…

L’attesa è ormai spasmodica per il grandissimo ritorno sul ring di Mike Tyson: stanotte (attorno alle ore 05.00 italiane) una delle più grandi icone della boxe di tutti i tempi si rimetterà i guantoni e tornerà a combattere a 15 anni di distanza dall’ultima volta. Il ribattezzato Iron Mike è pronto a regalare grandissime emozioni e a scaldare il cuore di tutti gli appassionati della nobile arte, ancora memori delle grandissime imprese che lo statunitense regalò tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà Roy Jones Jr., l’unico uomo della storia in grado di completare la mitica scalata iridata dai pesi medi ai pesi massimi.

Due vecchie glorie, una di fronte all’altra: Mike Tyson ha 54 anni, Roy Jones Jr. ne ha 51. Sulla carta dovrebbe trattarsi di un incontro di esibizione sulla distanza degli 8 round da 2 minuti ciascuno, con il divieto di colpi duri e sospensione in caso di sangue copioso o evidenti problemi fisici. I due pugili, però, sono in uno stato di forma spettacolare, hanno annunciato battaglia e sembrano tutto tranne che degli ultra cinquantenni. Stiamo parlando di uno degli eventi sportivi più attesi di questa tormentata stagione, l’interesse mediatico è enorme, l’evento trasmesso esclusivamente in pay-per-view farà sicuramente incetta di ascolti. Si preannuncia un volume di affari veramente elevato, tanto che le borse dei due contendenti si aggirano attorno ai 20 milioni di dollari a testa (circa 16,8 milioni di euro).

E per quanto riguarda le scommesse? Secondo i bookmakers, Mike Tyson è il favorito della vigilia. Iron Mike è quotato tra 1.40 e 1.50 dalle varie agenzie, dunque ha un buon margine nei confronti del suo avversario. Un successo di Roy Jones Jr. si aggira tra 2.60 e 2.80 volte la posta giocata, dunque il ribattezzato Capitan Uncino è sfavorito alla vigilia ma ha tutte le carte in regola per dire la sua. Soltanto una cosa è sicura: il fascino di un confronto d’altri tempi, un amarcord assolutamente da non perdere.

Foto: Lapresse