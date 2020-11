Mike Tyson: “Ho morso Holyfield perché volevo ucciderlo. Pugili ubriachi sul ring? Non hanno coraggio”

Mike Tyson si sta preparando per il suo grande ritorno sul ring: sabato 28 novembre affronterà Roy Jones Jr. in un incontro di esibizione (8 round da 2 minuti ciascuno) a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul quadrato. Una delle grandi icone della boxe si rimetterà i guantoni per affrontare un avversario di assoluto rilievo, andrà in scena una contesa attesissima tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi. Lo statunitense è estremamente carico nonostante i 54 anni, sembra essere in ottima forma ed è pronto per fronteggiare un rivale di 51 anni.

Mike Tyson è tornato a parlare del leggendario morso all’orecchio di Evander Holyfield, episodio accusato nel 1997 in occasione di un incontro per il titolo iridato e ancora ben impresso nell’immaginario collettivo: “Potrei farlo di nuovo. L’ho morso perché volevo ucciderlo. Ero davvero arrabbiato perché mi ha colpito la testa e tutto il resto. Mi ha portato fuori dal mio piano di combattimento. Io non permetto a nessuno di prendersi la mia gloria“.

Iron Mike ha parlato anche del fatto che alcuni pugili si ubriacano prima di salire sul ring: “Alcuni lo fanno o lo hanno fatto, non possono combattere senza bere perché non hanno coraggio. Non posso boxare senza quel maledetto alcol“. Tra sette giorni rivedremo all’opera Mike Tyson allo Staples Center di Los Angeles, non ci saranno cinture titolate in palio, ma il fascino di rivedere all’opera un uomo che ha segnato la storia della nobile arte è davvero elevatissimo.

