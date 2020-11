Judo, Europei 2020: Angelo Pantano sconfitto nei quarti di finale a Praga, l’azzurro andrà ai ripescaggi

Arriva una sconfitta nei quarti di finale degli Europei 2020 di judo, nella categoria -60 kg maschili, per Angelo Pantano. L’azzurro, classe 1997, che aveva ben impressionato contro il greco Christos Ploumpis e l’aveva spuntata con grinta e carattere opposto al francese Luka Mkheide (n.19 del ranking mondiale, terzo nel recente Grand Slam che si è tenuto a Budapest), si è dovuto arrendere allo spagnolo Francisco Garrigós, campione d’Europa e mondiale junior nel 2014, n.6 del ranking e secondo nel Masters di Qingdao l’anno scorso, nonché terzo nel Gran Slam a Brasilia dodici mesi fa.

Un incontro molto duro dal punto di vista fisico in cui entrambi gli atleti si sono affrontati a viso aperto per centrare la qualificazione alle semifinali. Non a caso sono arrivati due shido (uno per parte) dopo 45″. Pantano, con grande ardore, ha realizzato un attacco che viene valutato in un primo momento waza-ari, ma poi la giuria non ha riconosciuto ciò nello score, togliendo il punto all’italiano. Da questo momento, la luce si è un po’ spenta e il judoka del Bel Paese ha primo subito un secondo shido per passività e poi Garrigós ha messo a segno un waza-ari decisivo a 3″ dalla fine, proseguendo l’azione con un osaekomi e completando l’ippon. L’azzurro, quindi, andrà ai ripescaggi dove cercherà di giocarsi le sue possibilità per un eventuale bronzo nel Final Block.

Foto: IJF