Judo, Odette Giuffrida approda in semifinale agli Europei 2020 di Praga

Odette Giuffrida approda in semifinale agli Europei 2020 di judo in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). La romana, in gara nella categoria -52 kg, si è imposta ai quarti di finale sulla svizzera Fabienne Kocher al termine di una vera e propria battaglia, conclusasi dopo ben 2’30” di golden score.

La n.4 del ranking mondiale, già argento alle Olimpiadi di Rio 2016, iniziava con il piglio giusto la contesa, aggredendo l’avversaria e provando a non concederle il respiro. L’elvetica, n.20 della classifica internazionale, subiva uno shido dopo 1’22”. L’azzurra, tuttavia, non riusciva a piazzare alcuna proiezione vincente ed il match si prolungava ai supplementari.

Il golden score iniziava con uno shido inflitto a Giuffrida, poi un secondo cartellino giallo veniva computato alla svizzera, di recente seconda nel Grand Slam di Budapest, a cui l’Italia non ha preso parte perché fermata dal Covid-19. Pur visibilmente affaticata, la portacolori del Bel Paese riusciva a sorprendere l’elvetica con una proiezione che le consentiva di realizzare il wazari decisivo.

Odette Giuffrida, che agli ottavi si era sbarazzata della polacca Karolina Pienkowska, incrocerà ora in semifinale la spagnola Estrella Lopez Sheriff, judoka da non sottovalutare che vanta tre podi in carriera tra Grand Slam e Grand Prix. Per l’iberica si tratta della grande occasione per vincere una medaglia in una rassegna continentale, come d’altronde per l’azzurra, per la quale gli Europei si sono sempre rivelati stregati in passato.

Foto: IJF