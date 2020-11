Mike Tyson disputerá altri match in giro per il mondo? C’è giá l’ipotesi di Roma e del Colosseo!

Mike Tyson in Italia? L’ipotesi non sembri così campata per aria. Una delle più grandi icone della boxe mondiale è tornato infatti a riallacciare i guantoni sul ring, anche se solo per un incontro-esibizione, e naturalmente il clamore suscitato dal match e da quanto ruota intorno al pugile americano apre ora nuovi scenari.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in un articolo firmato da Riccardo Crivelli, potrebbe realizzarsi un sogno a lungo inseguito, quello appunto di veder combattere “Iron Mike” nel Bel Paese. Non è impossibile pensare a un tour planetario per sfidare alcuni dei più grandi ex pugili di ogni Nazione. In Italia qualcosa si è già mosso grazie all’idea di Vincenzo Cantatore, campione d’Europa e sfidante mondiale della categoria massimi-leggeri in passato. Oggi gestisce una palestra di successo. “Il clic mi è scattato subito – le parole di Vincenzo alla Rosea -. Mi sono offerto di salire sul ring contro di lui, sempre per esibizione, in estate: l’ho concepita come la rinascita dopo la pandemia, se finalmente si potrà avere il pubblico“.

Luoghi? Si pensa a posti mitici come il Circo Massimo, il Colosseo o l’Arena di Verona. Al momento il progetto è solo un’idea, che potrebbe però diventare realtà.

