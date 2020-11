Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, risultati 2 novembre: avanti De Minaur, Cilic e Carreno Busta. Male gli italiani, eliminati Caruso, Cecchinato e Travaglia

Si è appena conclusa la prima giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Brutto esordio per quanto riguarda gli italiani. Salvatore Caruso è uscito sconfitto 6-3 6(2)-7 3-6 da una vera e propria battaglia sportiva contro il francese Corentin Moutet. Si è interrotta immediatamente anche l’avventura di Marco Cecchinato battuto 6-2 7-6(2) dallo slovacco Norbert Gombos. A chiudere il quadro estremamente desolante per gli azzurri l’eliminazione di Stefano Travaglia con un doppio 6-4 per mano dell’australiano Alex De Minaur.

Il rumeno Radu Albot ha vinto un po’ a sorpresa, in apertura di giornata, in tre set (7-5 6(5)-7 6-4) contro il polacco Hubert Hurkacz. Decisamente più agevole il compito per il croato Borna Coric che si è liberato in due set, col punteggio di 7-6(5) 6-1 dell’ungherese Marton Fucsovics. Identico punteggio anche nella sfida tra lo spagnolo Feliciano Lopez e il serbo Filip Krajinovic con il trionfo del 39enne nativo di Toledo.

Si interrompe immediatamente anche il torneo del norvegese Casper Ruud sconfitto 4-6 6-2 7-6(1) dal tennista di casa Ugo Humbert. Non sbaglia il croato Marin Cilic che ha sconfitto 6-0 3-6 6-3 il giovane e temibilissimo canadese Felix Auger-Aliassime. In chiusura di giornata è arrivato anche il successo di Pablo Carreno Busta che ha battuto 6-3 6-2 il transalpino Hugo Gaston.

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY: RISULTATI 2 NOVEMBRE

Coric B. (Cro)-Fucsovics M. (Hun) 7-6 6-1

Albot R. (Mda)-Hurkacz H. (Pol) 7-5 6-7 6-4

Lopez F. (Esp)-Krajinovic F. (Srb) 7-6 6-1

Giron M. (Usa)-Ramos A. (Esp) 6-3 4-6 6-1

Moutet C. (Fra)-Caruso S. (Ita) 3-6 7-6 6-3

Thompson J. (Aus)-Delbonis F. (Arg) 6-2 6-3

Gombos N. (Svk)- Cecchinato M. (Ita) 6-2 7-6

Struff J-L. (Ger)-Basilashvili N. (Geo) 6-4 6-2

Humbert U. (Fra)-Ruud C. (Nor) 4-6 6-2 7-6

De Minaur A. (Aus)-Travaglia S. (Ita) 6-4 6-4

Bonzi B. (Fra)-Coria F. (Arg) 6-2 6-1

Cilic M. (Cro)-Auger-Aliassime F. (Can) 6-0 3-6 6-3

Davidovich Fokina A. (Esp)-Khachanov K. (Rus) 6-3 2-6 6-2

Carreno-Busta P. (Esp)-Gaston H. (Fra) 6-3 6-2

