Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Nadal, Medvedev, Zverev e Raonic in semifinale. Eliminati Wawrinka e Schwartzman

Si sono appena conclusi i match dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nessuna sorpresa con i favoriti della vigilia che hanno staccato il pass per la semifinale. Ad aprire la giornata la sfida tra Daniil Medvedev e Diego Schwartzman con il russo che si è imposto nettamente 6-3 6-1. Una partita giocata ad ottimo ritmo, una situazione che se da un lato favorisce l’argentino, dall’altro esalta la capacità di giocare il vincente del russo. Il 96% ottenuti con la prima di servizio è la testimonianza di quanto il numero 5 del mondo abbia imposto il proprio gioco, il sudamericano ha provato a resistere senza successo.

Ci si attendeva un match equilibrato e ricco di colpi di scena tra Milos Raonic e Ugo Humbert e così è stato. Il canadese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(7). Il parziale finale è stato deciso con un tie-break lunghissimo a testimonianza del minimo divario tra i due giocatori in campo.

Loading...

Loading...

Rafael Nadal vince il derby iberico contro Pablo Carreno Busta. Il maiorchino dopo aver perso il primo set 6-4 è riuscito a riordinare le idee e a ribaltare la situazione vincendo il secondo set 7-5 e dominando l’ultimo parziale 6-1. Il numero 2 del mondo nel momento di difficoltà si è aiutato non poco con il servizio, a testimonianza di ciò l’81% dei punti ottenuti con la prima di servizio. Per il 29enne nativo di Gijon si tratta della terza sconfitta consecutiva contro Nadal in questo 2020.

A completare il quadro delle semifinali la vittoria di Alexander Zverev contro Stanislas Wawrinka. Lo svizzero dopo aver superato Andrey Rublev si è dovuto arrendere al tedesco col punteggio di 6-3 7-6(1). Il tennista svizzero ha sciupato la grande occasione nel secondo set quando in vantaggio 5-4 e al servizio ha subito il break quando era avanti 30-0, è stato di fatto questo il momento decisivo del match. Il 35enne nativo di Losanna ha fatto vedere le sue infinite qualità con il rovescio ma troppo in difficoltà col dritto e soprattutto a livello fisico. Le due semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, quindi, saranno: Medvedev-Raonic e Nadal-Zverev.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse