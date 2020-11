Master1000 Parigi-Bercy 2020, semifinali 8 novembre: Raonic al cospetto di Medvedev, Nadal-Zverev sfida generazionale

Arriva il momento di fare sul serio all’ATP Parigi-Bercy 2020, ultimo Master1000 di questa travagliatissima stagione. Siamo giunti fino alle semifinali, dove saranno protagoniste tre delle prime quattro teste di serie del tabellone iniziale, con due match che potranno regalarci veramente tante emozioni.

Iniziamo dalla prima semifinale, che metterà di fronte Daniil Medvedev e Milos Raonic. Il russo ha trovato conforto nel veloce indoor francese dopo la brutta stagione sulla terra rossa, tornando al penultimo atto di un torneo a distanza di due mesi dall’ultima volta (US Open 2020). Il suo cammino è stato alquanto particolare: prima vittoria dovuta al ritiro nel tiebreak del primo set di Kevin Anderson, seguita dal successo in rimonta su Alex De Minaur e la passeggiata di salute contro Diego Schwartzman. Il canadese torna a giocarsi la finale del Rolex Paris Masters con quattro anni di ritardo, quando dovette lasciare campo libero ad Andy Murray per un infortunio. Per poterci arrivare, Raonic ha dovuto salvarsi dai due match point concessi al padrone di casa Ugo Humbert ieri sera, dopo un torneo in cui aveva impressionato per la sua solidità. Solo due partite fra i due contendenti, entrambe vinte da Medvedev sul cemento: Tokyo 2018 e Brisbane 2019 le due occasioni.

Loading...

Loading...

Successivamente, scenderanno in campo Rafa Nadal e Alexander Zverev. Lo spagnolo, tagliato il traguardo delle 1000 vittorie nel circuito, è alla ricerca del titolo sul cemento di Parigi, uno dei pochissimi a mancargli nella sua fantastica carriera. Torneo finora in chiaroscuro per Rafa, che ha incontrato difficoltà sia con Feliciano Lopez che con Pablo Carreno Busta, sbrigandosela con poco nei confronti di Jordan Thompson: ma l’obiettivo di tornare in finale in Francia dopo 13 anni può portare nuove energie. Per Zverev è invece un periodo particolare: vittorioso in entrambi i tornei a Colonia, ma le accuse da parte della sua ex ragazza Olga Sharypova a minarne la tranquillità. Ad ora il suo tennis pare non averne risentito minimamente, incontrando difficoltà sono con Adrian Mannarino; desta buone impressioni il successo di ieri con Stan Wawrinka, boia di Andrey Rublev, in due set. Nadal è in netto vantaggio negli scontri diretti, cinque vittorie in sei partite, ma l’ultimo, risalente alle ATP Finals 2019, ha sorriso al tedesco. Che potrebbe aver trovato il modo per sconfiggerlo su una superficie da sempre non gradita per lo spagnolo.

ATP PARIGI-BERCY 2020, PROGRAMMA 8 NOVEMBRE

Campo Centrale

Non prima delle 14: Daniil Medvedev [3] – Milos Raonic [10]

A seguire: Rafa Nadal [1] – Alexander Zverev [4]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse