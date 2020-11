Magnesi-Kinigamazi oggi: orario, tv, programma, streaming Mondiale IBO 2020 superpiuma

Oggi venerdì 27 novembre (attorno alle ore 22.00-23.00) Michael Magnesi affronterà il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi, in provincia di Latina, il pugile italiano avrà l’occasione di conquistare la cintura iridata di questa sigla (la quinta per importanza nel panorama dominato da WBA, WBC, WBO, IBF). L’incontro era originariamente previsto per il 6 novembre, ma è stato rimandato di tre settimane a causa della positività al Covid-19 di Kinigamazi.

Il nostro portacolori, imbattuto con un record di 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, fronteggerà l’ostico l’africano e andrà a caccia del successo per entrare nella storia della boxe alle nostre latitudini. Si preannuncia un match estremamente combattuto e intenso, il laziale ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma non può assolutamente sottovalutare il rivale (32 successi e 2 sconfitte in carriera).

La serata incomincerà alle ore 21.00 con un ricco sottoclou. Sono infatti previsti tre match per arrivare al meglio al main event di questa avvincente riunione: Brozzi contro Wallis tra i superpiuma, Guainella sfiderà Bicchi tra i supermedi, Qamili incrocerà Ferramosca tra i pesi gallo. Poi la grande conclusione con la contesa che mette in palio la vacante cintura iridata IBO dei dei superpiuma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Michael Magnesi-Patrick Kinigamazi, Mondiale IBO dei pesi superpiuma. L’intera riunione sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, in diretta streaming sul canale YouTube della FPI, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MAGNESI vs KINIGAMAZI, MONDIALE IBO PESI SUPERPIUMA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 27 NOVEMBRE:

Attorno alle ore 22.00/23.00 Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi

La riunione incomincerà alle ore 21.00, prima del main event sono in programma tre incontri di contorno.

MAGNESI vs KINIGAMAZI, COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sportitalia a partire dalle ore 21.00.

Diretta streaming sul canale YouTube della FPI a partire dalle ore 21.00.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del match Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi.

