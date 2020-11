Boxe, quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson in carriera? Il ritorno sul ring dopo le difficoltà economiche degli ultimi anni

Mancano poche ore all’atteso ritorno sul ring di Mike Tyson: a 15 anni di distanza dalla sua ultima recita agonistica, il ribattezzato Iron Mike si appresta a rimettere i guantoni a 54 anni suonati. Sabato 28 novembre l’ex Campione del Mondo dei pesi massimi affronterà Roy Jones Jr., anche’egli già iridato della categoria regina di peso. Si tratterà di un confronto tra ultra cinquantenni (54 anni contro 51) e ci sarà sicuramente da divertirsi. La grande icona della boxe moderna era un vero e proprio idolo tra le fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90: era sulla bocca di tutti a ogni latitudine globale ed era uno degli sportivi più ricchi del Pianeta.

Quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson nel corso della sua leggendaria carriera? L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi avrebbe accumulato addirittura 400 milioni di dollari che, col cambio attuale, equivarrebbero a oltre 2 miliardi di dollari (circa 1,78 miliardi di euro) come riporta il New York Times. Iron Mike ha però sperperato buona parte di quella fortuna. I suoi investimenti sono stati molto bizzarri come riporta Tuttosport: una vasca d’oro da 2 milioni di dollari donata all’ex moglie Robins Givens, una collezione di 111 auto, un palazzo nel Connecticut con 21 camere da letto, tre tigri che gli costavano 14mila dollari al mese, le spese folli per la manutenzione delle sue dimore, 340mila dollari al mese in abiti e cene.

Una serie infinita di spese pazze che lo hanno costretto a presentare istanza di fallimento presso il tribunale di Manhattan nel 2003. Mike Tyson si è ritirato definitivamente nel 2005, da quel momento vive di comparsate televisive, di camei al cinema, diritti editoriali e via dicendo. Senza dimenticarsi del tentativo di coltivare marijuana nel suo ranch di Las Vegas (l’operazione è legale) , affermando di fumarne circa 40mila dollari al mese.

