Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO 2020 superpiuma: programma, orario, tv, streaming

Dopo tre settimane di rinvio, a causa della positività al Covid-19 di Patrick Kinigamazi, stavolta la sfida valida per il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma tra il ruandese e Michael Magnesi è destinata ad andare in scena a Fondi.

Si sarebbe dovuto combattere il novembre, ma, come accennato, è stata la positività di Kinigamazi al coronavirus a rinviare tutta la macchina organizzativa che si era messa in moto per questa interessante battaglia sul ring. Magnesi, dal 2018 a oggi, ha fatto incetta di titoli, partendo da quello italiano e finendo con quello Intercontinentale IBO, passando per mediterraneo IBF e Internazionale Silver WBC. Il ruandese è imbattuto da sette anni, ed è dal 2017 che difende la cintura WBF dei superpiuma. Al Palazzetto dello Sport che si trova in provincia di Latina si svolgerà tutto a porte chiuse, in osservanza delle attuali norme in materia di contenimento del Covid-19.

Il combattimento tra Michael Magnesi e Patrick Kinigamazi si terrà venerdì novembre, con la riunione che inizierà alle ore 20:00. Sarà possibile seguire tale riunione in diretta tv su Sportitalia e in diretta streaming sul canale YouTube della FPI. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE del clou, per non perdersi davvero nulla.

MAGNESI-KINIGAMAZI, MONDIALE IBO SUPERPIUMA: PROGRAMMA

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

Ore 22:00 circa Magnesi-Kinigamazi

MAGNESI-KINIGAMAZI, MONDIALE IBO SUPERPIUMA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sportitalia

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FPI

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: FPI