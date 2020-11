Basket, Qualificazioni Europei 2022: Russia-Italia. Italia-Nord Macedonia. Programma, orari e tv

La nazionale italiana di pallacanestro tornerà in campo, nei prossimi giorni, per i match delle qualificazioni per gli Europei del 2022. Dopo una prima sfida contro la Macedonia del Nord, la selezione azzurra, lunedì prossimo alle 15.00, se la vedrà contro la decisamente più ostica Russia. Per il Bel Paese, il quale è già qualificato in quanto nazione ospitante della prossima rassegna continentale, ad ogni modo, questo match è prossoché superfluo e servirà solamente per testare alcuni giocatori in vista del grande appuntamento che ci aspetta, teoricamente, tra meno di un anno: il Preolimpico. Il coach Meo Sacchetti, infatti, sfrutterà questa finestra dedicata alle nazionali per capire quali possono essere gli uomini più utili da affiancare agli azzurri che giocano in NBA nel torneo che assegna il pass per i Giochi a Cinque Cerchi.

L’incontro verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport. Sarà, inoltre, possibile seguirlo in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo match che vede l’Italia contrapposta alla Russia.

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DI RUSSIA-ITALIA

Data: 30/11/2020

Orario: 15.00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo