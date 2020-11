Maccabi-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2020-2021

Oggi, giovedì 26 novembre, alla “Menora Mivtachim Arena” andrà in scena il match tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’Armani Exchange, che deve ancora recuperare tre partite, ha attualmente un record di 4-3 nella massima competizione continentale: la scorsa settimana è stata agrodolce, dal momento che nei due impegni del Forum prima è arrivato il ko contro la Stella Rossa e poi la vittoria contro lo Zalgiris. In campionato, invece, la squadra di Ettore Messina continua il proprio percorso netto con nove successi in altrettanti match. Il Maccabi Tel Aviv ha vissuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: gli israeliani si trovano nei bassifondi della classifica di Eurolega (record di 3-7) e provengono da due sconfitte consecutive.

La palla a due tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano è fissata per le ore 20.05. Il match non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player e su Sky Go. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MACCABI-OLIMPIA MILANO OGGI: ORARIO E STREAMING

Giovedì 26 novembre

Ore 20.05: Maccabi Playtika Tel Aviv – AX Armani Exchange Milano

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo