Lotta, Individual World Cup Belgrado 2020: la manifestazione si disputerà dal 12 al 18 dicembre

Si svolgerà a Belgrado, in Serbia, la Coppa del Mondo Individuale, con la conferma definitiva delle date che è arrivata sul sito ufficiale della UWW, che ha posto in calendario l’evento dal 12 al 18 dicembre. La manifestazione metterà in palio un montepremi di 300000 franchi svizzeri equamente distribuiti tra le 30 categorie di peso.

Il comitato esecutivo della Federazione Internazionale della lotta in un primo momento aveva confermato i Mondiali senior dopo aver ricevuto l’assenso alla partecipazione da oltre il 70% delle Federazioni Nazionali, ma dopo non aver soddisfatto i criteri definiti dal Bureau della United World Wrestling a giugno per organizzare un Campionato del Mondo, è stata presa la decisione di organizzare una Coppa del Mondo Individuale come evento sostitutivo.

Loading...

Loading...

La UWW aveva stabilito due criteri secondo i quali almeno 8 delle 10 delle migliori Nazionali dei Campionati del Mondo 2019 ed il 70% degli atleti totali partecipassero nel 2020. Con molti Paesi che hanno ripristinato le restrizioni di viaggio in risposta al COVID-19, gli ostacoli alla partecipazione erano insormontabili.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM/Luigi Mariani LPS