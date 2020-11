Lotta, i Mondiali senior 2020 saranno sostituiti dalla Coppa del Mondo Individuale

Il comitato esecutivo della Federazione Internazionale della lotta in un primo momento aveva confermato i Mondiali senior dopo aver ricevuto l’assenso alla partecipazione da oltre il 70% delle Federazioni Nazionali, ma dopo non aver soddisfatto i criteri definiti dal Bureau della United World Wrestling a giugno per organizzare un Campionato del Mondo, è stata presa la decisione di organizzare una Coppa del Mondo Individuale come evento sostitutivo.

Le Federazioni Nazionali avevano tempo fino a giovedì 5 novembre per confermare il loro interesse a partecipare ai Campionati del Mondo 2020. La UWW aveva stabilito due criteri secondo i quali almeno 8 delle 10 delle migliori Nazionali dei Campionati del Mondo 2019 ed il 70% degli atleti totali partecipassero nel 2020. Con molti Paesi che hanno ripristinato le restrizioni di viaggio in risposta al COVID-19, gli ostacoli alla partecipazione erano insormontabili.

Loading...

Loading...

Si svolgerà così a Belgrado, in Serbia, la Coppa del Mondo Individuale, con la conferma definitiva delle date che è prevista nei prossimi giorni. L’evento metterà in palio un montepremi di 300000 franchi svizzeri equamente distribuiti tra le 30 categorie di peso. Inoltre il Congresso Ordinario e le elezioni sono state posticipate al 2021, ma la “World Wrestling End of Year Conference” sarà organizzata come evento virtuale.

Al sito della UWW il presidente della United World Wrestling, Nenad Lalovic, ha spiegato: “Vogliamo vedere i nostri atleti gareggiare di nuovo sulle materassine. È importante per la nostra Federazione e ci impegneremo a fornire loro un’opportunità. Ci sono varie sfide da affrontare, ma stiamo lavorando insieme per trovare un format sicuro ed accettabile in cui i nostri migliori atleti possano competere in un evento di livello mondiale“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LPS