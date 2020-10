Lotta, cancellato il raduno dell’Italia ad Ostia. Attesa per la programmazione dei Mondiali

La FIJLKAM ha deciso di annullare il collegiale della Nazionale italiana di lotta riguardante le squadre junior e senior di stile libero, femminile e greco-romana in programma ad Ostia dal 4 al 7 novembre, rimandandolo a data da destinarsi, in attesa della decisione della UWW circa la programmazione dei Mondiali senior 2020 di lotta.

Infatti sono al momento confermati i Mondiali senior 2020 di lotta, in programma a Belgrado, in Serbia, dal 12 al 20 dicembre, mentre era stata già cancellata la rassegna iridata della categoria junior, prevista nella medesima località dal 4 al 10 dicembre, medesima sorte toccata in precedenza ai Mondiali Under 23.

Il comitato esecutivo della Federazione Internazionale della lotta, la United World Wrestling, infatti aveva confermato i Mondiali senior dopo aver ricevuto l’assenso alla partecipazione da oltre il 70% delle Federazioni Nazionali: il 6 novembre ci sarà una nuova riunione per discutere eventuali modifiche del programma.

Foto: Luigi Mariani LPS