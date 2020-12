Champions League oggi, orari partite 8 dicembre: programma, tv, streaming, guida Sky e Mediaset

Torna anche questa settimana la Champions League di calcio 2020, che vedrà disputarsi il suo sesto ed ultimo turno della fase a gironi, con ben otto partite in programma, iniziando dalle ore 18.55, quando la Lazio ospiterà il Brugge, in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. In contemporanea anche Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund, questa volta su Sky Sport Football e Sky Sport 254.

Alle 21 toccherà invece alla Juventus, che sarà di scena a Barcellona, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Canale 5 e Meadiset Play. Su Sky Sport 253 andrà in scena Lipsia-Manchester United, mentre PSG-Basaksehir sarà su Sky Sport 254, con Chelsea-Krasnodar su Sky Sport 255. A chiudere il quadro Rennes-Siviglia, su Sky Sport 256 e Dinamo Kiev-Ferencvaros su Sky Sport 257.

Il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming:

Champions League calcio 2020

Martedì 8 dicembre 2020

18.55 Lazio-Bruges Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

18.55 Zenit-Borussia D. Sky Sport Football, Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

21.00 Barcellona-Juventus Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv, Mediaset Play

21.00 Lipsia-Manchester United Sky Sport Football, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

21.00 PSG-Basaksehir Sky sport 254, Sky Go, Now Tv

21.00 Chelsea-Krasnodar Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

21.00 Rennes-Siviglia Sky Sport 256, Sky Go, Now Tv

21.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros Sky Sport 257, Sky Go, Now Tv

