LIVE Zverev-Medvedev, Finale Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: il tedesco e il russo si giocano il trofeo

La presentazione della Finale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Si preannuncia una partita molto spettacolare tra due dei migliori tennisti dell’intero circuito. Se si guardano i precedenti il tedesco parte favorito, in considerazione delle cinque vittorie ottenute in sei sfide.

Analizzando il percorso nel torneo francese entrambi, comprensibilmente, sono stati autori di un torneo di altissimo profilo. Zverev ha lasciato per strada un solo set a Mannarino nel secondo match. Senza ombra di dubbio la grande impresa il tedesco l’ha compiuta ieri battendo 6-4 7-5 il grande favorito Rafael Nadal. Il tedesco ha dimostrato di essere in grande forma e soprattutto di aver raggiunto una consapevolezza nei propri mezzi molto importante che potrebbe tornare utile nella partite odierna.

Per quanto concerne Medvedev anche lui ha lasciato un solo set per strada a De Minaur per il resto ha compiuto uno straordinario percorso netto. In semifinale ha battuto 6-4 7-6(4) il canadese Raonic conquistando con merito l’ultimo atto del torneo di Parigi-Bercy. Il tedesco in carriera ha vinto tre Masters 1000 mentre il russo è fermo a quota due e con un successo oggi potrebbe riprendere l’avversario in questa particolare classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 sul Campo Centrale del Palais omnisports de Paris-Bercy. Buon divertimento!

Foto: Lapresse