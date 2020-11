LIVE Zverev-Medvedev 7-5 4-6 1-6, Finale Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: il russo trionfa al terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.27 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy e buon proseguimento di serata.

17.25 Daniil Medvedev conquista il suo terzo Masters 1000 in carriera in una finale nella quale Alexander Zverev si è spento col passare del tempo mentre il russo è rimasto molto pimpante e lucido.

6-1 TRIONFA MEDVEDEV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30-40 Servizio ottimo di Zverev che chiude col dritto.

15-40 Due match point in favore del russo.

15-30 Questa volta è Medvedev a trovare un incredibile rovescio vincente!

15-15 Prima vincente del tedesco.

0-15 Zverev forza ancora una volta col rovescio.

5-1 Medvedev ad un passo dal trionfo!

40-15 Errore con la volée di Medvedev.

40-0 Servizio vincente di Medvedev.

30-0 Ace Medvedev!!!!

15-0 Servizio vincente di Medvedev.

4-1 Medvedev. Il tedesco è in netta difficoltà ma non molla.

40-30 Regalo di Medvedev che sbaglia un comodo rovescio sulla seconda morbidissima del tedesco.

30-30 Zverev prova ad accorciare lo scambio con un bomba di rovescio che finisce a metà rete.

30-15 Ace Zverev!!!!

15-15 Servizio vincente del tedesco.

0-15 Servizio e rovescio lunghissimo di Zverev! Il tedesco è anche psicologicamente fuori dal match.

4-0 Game rapidissimo in favore di Medvedev!

40-15 Spinge benissimo col rovescio Medvedev, inutile il tentativo di recupero di Zverev!

30-15 Servizio e dritto vincente di Medvedev.

15-15 Servizio al centro vincente del russo.

0-15 Doppio fallo di Medvedev.

3-0 BREAK MEDVEDEV!!!!!!! Il russo sembra in controllo!!!

30-40 Prova a reagire Zverev! Bravo col rovescio e costringe ad inseguire questa volta il russo.

15-40 Ancora devastante Medvedev col rovescio!!!!!! Due palle break per il russo!

15-30 Zverev sbaglia ancora col rovescio. Il tedesco sembra in difficoltà a livello fisico mentre per il momento è più pimpante e reattivo Medvedev.

15-15 Medvedev costringe a correre Zverev, il tedesco prova a resistere ma i colpi del russo sono ben piazzati.

15-0 Servizio al centro vincente di Zverev!

2-0 Medvedev. Il russo porta a casa un game pesantissimo!

A-40 Medvedev lavora benissimo col rovescio, gira intorno alla palla e tira un dritto a sventaglio incredibile!

40-40 Medvedev non ha il coraggio di attaccare su una difesa altissima di Zverev e poi sbaglia il rovescio.

A-40 Servizio esterno incredibile e chiusura col dritto ad incrociare in contropiede.

40-40 Servizio e dritto vincente del russo!!!

40-A Medvedev esagera ancora una volta con il dritto e concede ancora una palla break all’avversario.

40-40 Questa volta il serve and volley di Medvedev è da manuale. Annullata anche questa palla break.

40-A Medvedev tiene in mano lo scambio col rovescio e spinge ma sbaglia!

40-40 Coraggioso Medvedev che spinge col rovescio e sale a rete per la volée, il passante in corsa di Zverev finisce in corridoio. Il russo non trova più una prima!!!!!

40-A Servizio, rovescio ad incrociare ma palla corta in rete di Medvedev.

40-40 Serve and volley decisamente discutibile di Medvedev ma Zverev sbaglia un passante non impossibile!

30-40 Sanguinoso doppio fallo di Medvedev!!!!! Palla break per Zverev!!!!

30-30 Zverev prova ad accelerare ma il suo dritto è completamente fuori giri.

15-30 Seconda esterna, dritto lungo linea e comodissima volée di Medvedev.

0-30 Scambio lunghissimo con Zverev che riesce a far male col rovescio, in rete il recupero di Medvedev.

0-15 Medvedev sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

1-0 BREAK MEDVEDEV!!!!!

0-40 Medvedev tira fortissimo col dritto e conquista tre palle break.

0-30 Scambio lunghissimo col tedesco che sale ancora a rete ma sbaglia la volée.

0-15 Zverev serve e sale a rete ma viene letteralmente fulminato dal russo.

INIZIA IL TERZO SET!!!

6-4 MEDVEDEV!!!!! Il russo si riporta in parità!!!!

40-0 Medvedev dal centro del campo continua a martellare senza sosta col dritto!!!!

30-0 Dritto devastante dal centro del campo di Medvedev!

15-0 Servizio e dritto vincente di Medvedev!

5-4 BREAK MEDVEDEV!!!!!! Il russo in questa fase sembra superiore!

30-40 MERAVIGLIOSO MEDVEDEV!!!!!!!!!!!!!!! Il russo vola a destra e a sinistra del campo rispondendo colpo su colpo al dritto di Zverev e alla fine trova una palla corta incredibile!!!!! Palla break per Medvedev.

30-30 Servizio al centro vincente del tedesco.

15-30 Scambio lunghissimo sulla diagonale di rovescio, Medvedev si muove bene e riesce a chiudere con il lungo linea.

15-15 Servizio al centro vincente di Zverev!

0-15 Zverev va alla ricerca della profondità col dritto ma esagera e sbaglia!

4-4. Game ancora molto molto veloce in favore di Medvedev.

40-0 Ace Medvedev!!!!!

30-0 Servizio vincente di Medvedev.

15-0 Scambio molto lungo e intenso, Medvedev è bravo a tenere all’angolo il tedesco che alla fine sbaglia.

4-3 Zverev! Fortunato il tedesco nell’ultimo punto con il nastro che addormenta la palla nel campo dell’avversario.

40-15 Ace al centro del tedesco!

30-15 Profondissimo il dritto di Medvedev che manda fuori giri Zverev.

30-0 Ace Zverev!

15-0 Medvedev prova una smorzata che sorprende Zverev che scivola ma per sua fortuna la palla si spegne in rete.

3-3. Game rapidissimo in favore di Medvedev.

40-0 Ancora un punto direttamente dal servizio.

30-0 ACE MEDVEDEV!

15-0 Servizio e dritto vincente di Medvedev.

3-2 Zverev. Il tedesco chiude con un ace al centro perfetto!

40-30 Servizio ad uscire e rovescio ad incrociare sulla riga del tedesco.

30-30 Bruttissima scelta del tedesco che prova la smorzata in uscita dal servizio ma è corta.

30-15 Spinge bene questa volta Medvedev costringendo all’errore Zverev col dritto.

30-0 Servizio, dritto e volée comodissima di Zverev.

15-0 ACE ZVEREV!

2-2. Medvedev reagisce bene dopo aver perso un game molto pesante.

40-30 Dritto in uscita dal servizio di Medvedev che finisce fuori di pochi millimetri.

40-15 Rovescio strettissimo di Medvedev che manda lontano Zverev, il russo gira intorno alla palla e chiude col dritto lungo linea.

30-15 Prima esterna vincente di Medvedev.

15-15 Medvedev prende in mano lo scambio col dritto in uscita dal servizio, il russo sale al centro del campo e colpisce col dritto in contropiede.

0-15 Medvedev prova a spingere col dritto ma la sua accelerazione è fuori giri.

2-1 Zverev. Il tedesco porta a casa un game lunghissimo che potrebbe pesare moltissimo a livello psicologico!

A-40 Punto direttamente dal servizio di Zverev!!!

40-40 Questa volta è il russo a sbagliare dopo un lungo scambio l’accelerazione col dritto che si spegne in rete. Game lunghissimo.

40-A Il tedesco prova l’accelerazione col dritto ma sbaglia.

40-40 ACE ZVEREV!

40-A Da antologia il colpo in recupero di Medvedev! Servizio seguito a rete da Zverev ma il colpo del russo è qualcosa di fisicamente inspiegabile.

40-40 ZVEREV SENZA PAURA!!!!!!!! Il tedesco spinge e sale a rete e deve piazzare una grande volée su un passante insidioso del russo.

40-A In difficoltà Zverev! Medvedev spinge sulla seconda e il tedesco sbaglia completamente il dritto. Palla break per il russo.

40-40 Secondo doppio fallo di Zverev!

A-40 Scambio molto molto duro con Medvedev che alla fine perde la misura del dritto.

40-40 Regalo di Zverev che tira lunghissimo il rovescio in uscita dal servizio.

A-40 Cosa ha combinato Zverev!!!!!!!!! Medvedev ha spinto a tutto braccio costringendolo ad un paio di recuperi incredibili, il tedesco gioca una palla corta e sull’appoggio seguente trova un passante potentissimo e vincente.

40-40 Medvedev trova una profondità incredibile! Zverev non riesce a replicare col dritto in recupero.

A-40 Prima al centro vincente di Zverev! Il tedesco si salva col servizio.

40-40 ACE AL CENTRO DI ZVEREV!!!!!

40-A Doppio fallo sanguinoso di Zverev.

40-40 Regalo di Zverev! Medvedev è costretto ad uscire lontanissimo dal campo per rispondere il tedesco prova la palla corta ma sbaglia clamorosamente.

40-30 Profondissima la risposta di Medvedev, Zverev tira in rete il rovescio.

40-15 Servizio e rovescio ad incrociare vincente di Zverev!

30-15 Scambio infinito con un numero di colpi e di variazione incredibili!!!! Alla fine è Medvedev a trovare il dritto in contropiede che manda in crisi Zverev!

30-0 Ace di Zverev!!!

15-0 Medvedev beffato dal “falco”. Il russo di ferma su una palla molto debole di Zverev ma il replay mostra che il dritto ha preso chiaramente la riga.

1-1. Medvedev tiene nonostante qualche difficoltà il servizio.

40-30 Servizio esterno di Medvedev e vincente col dritto lungo linea.

30-30 Accelera Zverev che sale a rete, Medvedev prova il passante di rovescio ma sbaglia.

30-15 Scambio durissimo sulla diagonale di dritto con Medvedev che manda fuori giri Zverev.

15-15 Serve and volley incredibile di Medvedev.

0-15 Risposta di Zverev profondissima sulla seconda di Medvedev, il russo cerca il dritto lungo linea che finisce di pochissimo in corridoio.

1-0 Zverev. Il tedesco tiene il turno di servizio aiutandosi con la prima!

40-30 Zverev si aiuta ancora col servizio.

30-30 Quinto ace del match del tedesco!

15-30 Spettacolo sul centrale!!!!! Zverev e Medvedev in un solo scambio giocano qualsiasi tipo di variazione possibile! Il russo trova un’accelerazione di rovescio strettissima sulla quale il tedesco non riesce a difendersi.

15-15 Scambio giocata ad un’intensità incredibile! Medvedev trova un rovescio ad incrociare che bacia la linea.

15-0 Servizio e dritto vincente di Zverev!

INIZIA ILS ECONDO SET!

7-5 ZVEREV!!!!! Break nel momento decisivo del tedesco che porta a casa il primo set.

30-40 Medvedev cerca di tenere sotto pressione l’avversario col dritto e sale a rete, Zverev prova il pallonetto che finisce fuori di pochissimo.

15-40 Medvedev spinge bene questa volta col dritto!!!

0-40 Tre set point per Zverev che trafigge Medvedev salito a rete con un passante lungo linea di dritto incredibile.

0-30 Scambio molto intenso che vede Medvedev spingere bene ma sbagliare il lungo linea.

0-15 Spinge fortissimo Zverev sulla seconda di Medvedev col rovescio, il russo sbaglia il recupero.

6-5 Zverev. Il tedesco si è assicurato almeno il tie-break.

40-15 Medvedev spinge fortissimo sulla seconda del tedesco, Zverev prova a difendersi sul rovescio potente del russo ma sbaglia.

40-0 Ace Zverev.

30-0 Servizio esterno e dritto vincente di Zverev

15-0 Zverev spinge bene col rovescio in uscita dal servizio, il recupero di Medvedev è out.

5-5. Continua il testa a testa in una match dove si scambia poco.

40-15 Servizio e smorzata vincente di Medvedev!

30-15 Finalmente c’è uno scambio ed è uno scambio fantascientifico. Medvedev e Zverev mettono in campo il meglio del proprio repertorio, alla fine il tedesco riesce con un gran lungo linea di rovescio a costringere all’errore l’avversario.

30-0 Ancora un ace per Medvedev.

15-0 Servizio al centro devastante di Medvedev!

5-4 Zverev. Il tedesco si affida al servizio!

40-15 Risposta di rovescio profondissima di Medvedev che costringe all’errore l’avversario.

40-0 Ancora punto diretto dal servizio di Zverev.

30-0 Medvedev non riesce a rispondere al servizio esterno del tedesco.

15-0 Servizio al corpo vincente di Zverev.

4-4. Turno di servizio rapidissimo per Medvedev.

40-0 Ace del russo!

30-0 Fantastico Medvedev! Dritto ad incrociare che spinge fuori Zverev che viene inchiodato dal successivo rovescio lungo linea.

15-0 Servizio al centro vincente di Medvedev.

4-3 Zverev. Il tedesco si salva con un serve and volley da manuale!

A-40 Servizio al centro vincente di Zverev!

40-40 Medvedev spinge benissimo sulla diagonale di dritto e vince il braccio di ferro con il tedesco che alla fine perde il ritmo e sbaglia.

A-40 Zverev spinge bene in uscita dal servizio, Medvedev sbaglia il recupero.

40-40 Fantastico punto di Medvedev!!!!! Il russo spinge col dritto, gioca una delicatissima smorzata e sull’avanzata di Zverev lo infila con un lungo linea di rovescio incredibile!

40-30 Ace Zverev!

30-30 Zverev si affida al servizio e non sbaglia!

15-30 Che spettacolo Medvedev!!!! Dritto ad incrociare che manda lontano dal campo Zverev e lungo linea seguente vincente!

15-15 Molto aggressivo Medvedev sin dalla riposta di dritto sulla seconda dell’avversario, alla fine il russo trova uno sventaglio di dritto che inchioda l’avversario.

15-0 Servizio esterno vincente di Zverev.

3-3. Medvedev inarrestabile dal servizio sin qui.

40-15 Servizio e rovescio in avanzamento vincente del russo.

30-15 Tanto per cambiare: ace di Medvedev!

15-15 Bravo questa volta Medvedev a trovare il contropiede giusto che manda in crisi Zverev.

0-15 Incredibile errore di Medvedev!!!! Il russo serve bene trova il giusto rovescio ad incrociare ma sbaglia clamorosamente la demi-volée.

3-2 Zverev. Il tedesco tiene bene i proprio turno di servizio.

40-15 Ace esterno del tedesco!

30-15 Zverev accelera di dritto e sale a rete ma viene trafitto da un passante ad incrociare di rovescio di Medvedev clamoroso!!!!!

30-0 Gran servizio al centro di Zverev, Medvedev non riesce a rispondere.

15-0 Scambio lungo e molto intenso, Zverev gioca molto profondo e Medvedev tira in rete il rovescio.

2-2. Per Medvedev funziona bene il servizio.

40-30 Ace Medvedev!

30-30 Zverev alza il ritmo e trova la profondità, alla fine Medvedev sbaglia il dritto che si spegne in rete.

30-15 Fantastico questa volta Zverev che spinge bene e trova un gran dritto vincente che bacia la riga.

30-0 Ennesimo punto direttamente dal servizio del russo.

15-0 Ace ad uscire di Medvedev!

2-1 Zverev. Servizio, dritto e smash.

40-0 Ancora un servizio vincente di Zverev.

30-0 Zverev prova il serve and volley, la risposta di Medvedev è lunghissima.

15-0 Ace Zverev!

1-1. Risponde immediatamente Medvedev.

40-30 Ace di Medvedev.

30-30 Bellissimo scambio sulla diagonale di rovescio con Zverev che trova un colpo strettissimo che costringe all’errore Medvedev.

30-15 Medvedev prova il vincente col dritto ma sbaglia.

30-0 Punto dal servizio di Medvedev.

15-0 Bravo Medvedev a tenere in mano il pallino del gioco che costringe Zverev a correre a destra e a sinistra, alla fine il tedesco sbaglia il dritto.

1-0 Zverev. Il tedesco parte bene.

40-30 ACE AL CENTRO DI ZVEREV!!!

30-30 Dritto di Zverev in uscita dal servizio che si spegne sul nastro.

30-15 Servizio vincente di Zverev.

15-15 Lento con le gambe Zverev che tira lungo il rovescio in uscita dal servizio.

15-0 Prima, dritto e smash di Zverev che parte bene.

SI COMINCIA! Al servizio Zverev!

15.10 Finalmente i giocatori sono in campo per il riscaldamento.

15.05 L’ultimo precedente, nella finale del Masters 1000 di Shanghai, ha visto trionfare Medvedev.

15.00 Difficile stabilire quale dei due tennisti parta con i favori del pronostico.

14.55 I giocatori a breve saranno chiamati in campo.

14.50 Tra dieci minuti inizia la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

14.45 Zverev in semifinale è stato capace di battere in due set il favoritissimo alla vittoria finale Rafael Nadal mentre Medvedev si è sbarazzato di Milos Raonic.

14.40 Nei sei precedenti il tedesco ha vinto per cinque volte.

14.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta della finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Si preannuncia una partita molto spettacolare tra due dei migliori tennisti dell’intero circuito. Se si guardano i precedenti il tedesco parte favorito, in considerazione delle cinque vittorie ottenute in sei sfide.

Analizzando il percorso nel torneo francese entrambi, comprensibilmente, sono stati autori di un torneo di altissimo profilo. Zverev ha lasciato per strada un solo set a Mannarino nel secondo match. Senza ombra di dubbio la grande impresa il tedesco l’ha compiuta ieri battendo 6-4 7-5 il grande favorito Rafael Nadal. Il tedesco ha dimostrato di essere in grande forma e soprattutto di aver raggiunto una consapevolezza nei propri mezzi molto importante che potrebbe tornare utile nella partite odierna.

Per quanto concerne Medvedev anche lui ha lasciato un solo set per strada a De Minaur per il resto ha compiuto uno straordinario percorso netto. In semifinale ha battuto 6-4 7-6(4) il canadese Raonic conquistando con merito l’ultimo atto del torneo di Parigi-Bercy. Il tedesco in carriera ha vinto tre Masters 1000 mentre il russo è fermo a quota due e con un successo oggi potrebbe riprendere l’avversario in questa particolare classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 sul Campo Centrale del Palais omnisports de Paris-Bercy. Buon divertimento!

