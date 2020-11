LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 79-77, Eurolega basket DIRETTA: incredibile rientro lituano, ci si gioca tutto nel finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

91-85 Importante 2/2 di Hines dalla linea della carità.

89-85 Jokubaitis non è d’accordo con questo finale e con una personalità da veterano piazza la tripla del -4.

Timeout Zalgiris.

89-82 MALCOLM DELANEEEY! Nel momento più difficile Milano reagisce alla grande!

86-82 CHACHOOO RODRIGUEEEZ! La risposta del campioneeee!

83-82 Apertura di Lauvergne per Walkup: tripla dall’angolo.

Timeout Zalgiris.

83-79 Palleggio, arresto e tiro per Kevin Punter. Ossigeno puro per l’Armani Echange!

81-79 2/2 in lunetta per Rubit.

81-77 Gran giocata di LeDay, che arriva a quota 20.

Fallo di sfondamento chiamato a Shields. Momento molto difficile per l’attacco dell’Armani Exchange.

79-77 Canestro incredibile di Micov, che trova la retina con una deviazione dopo il tiro sbagliato da LeDay.

77-77 PAREGGIO ZALGIRIS. Lekavicius decisamente on fire, sta segnando qualsiasi cosa gli capita tra le mani.

77-75 ZALGIRIS A -2, BRIVIDI AL FORUM. Segna Rubit dopo un preziosissimo rimbalzo offensivo.

77-73 Lekavicius alza una stupenda parabola e trova il nuovo -4.

77-71 Canestro importante dalla media distanza per Delaney.

75-71 Tripla di Lekavicius.

75-68 Hines cattura un rimbalzo fondamentale e trova due punti da sotto.

Un preoccupatissimo Messina chiama timeout. Il vantaggio dell’Olimpia è sceso da 20 a 5 punti.

73-68 Jokubaitis accelera e batte la difesa milanese.

73-66 Rubit ora sta dominando sotto le plance: rimbalzo offensivo e canestro per il lungo dello Zalgiris.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 73-64

73-64 Rubit pescato nel pitturato firma il nuovo -9.

73-62 Punter punisce la disattenta difesa lituana.

71-62 Canestro veloce per lo Zalgiris: segna Lekavicius.

71-60 Hines arriva comodamente al ferro.

69-60 Il 2/2 di Rubit in lunetta consente allo Zalgiris di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio.

Ultimo minuto del terzo quarto.

69-58 Gran giocata di Jokubaitis, che chiude con il layup.

69-56 Il 2/2 ai liberi di Rodriguez dà un po’ di respiro ai padroni di casa.

67-56 Rubit impallina LeDay con la finta e arriva sopra il ferro. C’è di nuovo partita al Forum, Milano deve stare attenta.

Timeout Messina.

67-54 Giro a 360 gradi e tabellata per Hayes. Lo Zalgiris prova a rifarsi sotto: 13 le lunghezze di distanza.

67-52 3/3 ai liberi per Jokubaitis.

67-49 Rodriguez amministra il libero assegnato all’Olimpia per un fallo tecnico contro la panchina lituana.

66-49 2/2 ai liberi anche per LeDay.

64-49 2/2 di Shields in lunetta.

62-49 Super lavoro in post per Lauvergne, che pesca Grigonis solo oltre la linea dei tre punti: canestro.

62-46 2/2 in lunetta per Grigonis.

62-44 Lauvergne in qualche modo trova la retina.

62-42 Slalom gigante di Shields. Milano vola, timeout Zalgiris.

60-42 Punter completa il gioco da tre punti. 18 punti di vantaggio per l’Olimpia.

59-42 PUNTEEER! Palla recuperata e volata fino al ferro, più fallo subito.

57-42 2/2 di Punter in lunetta.

55-42 Jankunas porta i lituani sul -13.

55-40 La tripla di Punter apre il secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.36 Ci fermiamo per alcuni minuti, ci risentiamo per l’inizio del secondo tempo.

21.35 A livello individuale, 16 punti per uno scatenato Zach LeDay, 11 per Shavon Shields e 10 per Kevin Punter.

21.33 Dodici punti di vantaggio per l’Olimpia Milano all’intervallo. Dopo un primo quarto equilibrato e per lo più favorevole ai lituani, nel secondo periodo i meneghini hanno notevolmente alzato il livello e chiuso con un parziale di 31-15.

FINE SECONDO QUARTO: Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas 52-40

52-40 SERGIO RODRIGUEEEZ! Step back e bomba per lo spagnolo!

49-40 Assist di Rodriguez per la tripla di Shields. Canestro importante per l’Armani Exchange.

46-40 Palla persa da Milano, due punti comodi per Hayes. Sta rientrando lo Zalgiris.

46-38 1/2 in lunetta di Rubit.

46-37 Rubata e due punti velocissimi per Lekavicius.

46-35 2/2 ai liberi per Grigonis.

46-33 Anche Delaney si aggrega al festival della tripla!

43-33 Ripartenza veloce per lo Zalgiris: segna Lauvergne.

43-31 LEDAY DA TREE! Troppo spazio per l’ex della partita, che è decisamente on fire stasera.

40-31 SHIELDS DALL’ANGOLO! Splendido ribaltamento di Delaney, il numero 31 dell’Armani Exchange punisce con la tripla.

37-31 1/2 ai liberi per Lauvergne.

37-30 LeDay segna da sotto canestro.

35-30 Valsturia amministra il tiro libero.

35-29 Valsturia interrompe il digiuno lituano e andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti.

35-27 LeDay a segno con il piazzato. Si allunga il parziale meneghino: ora è 11-0!

33-27 HINES SOPRA IL FERRO! Sembrava una palla persa per Milano, invece ne viene fuori la schiacciata del numero 33.

31-27 LA TRIPLA DI MICOV! Parziale di 7-0 per le Scarpette Rosse, inevitabile il timeout dello Zalgiris.

28-27 Jumper a bersaglio per Punter: sorpasso Milano.

26-27 Hines pesca Brooks nel pitturato: schiacciata ricambiata!

24-27 Lekavicius penetra e consegna il pallone a Geben: schiacciata comoda per il numero 23 ospite.

24-25 Punter da tre accorcia subito le distanze.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas 21-25

Timeout Olimpia, poco meno di 1′ al termine del primo quarto.

21-25 Milano sta soffrendo tantissimo le ripartenze ospiti: stavolta è Jokubaitis ad arrivare comodamente al ferro.

21-23 Lekavicius in lunetta completa il gioco da tre punti.

21-22 Levakicius, ancora in contropiede, firma il sorpasso dei lituani e subisce anche il fallo.

21-20 Lo Zalgiris in transizione fa male ai meneghini: tripla di Jokubaitis.

21-17 Shields si mette in proprio e trova la retina.

19-17 Risposta immediata dei lituani con Grigonis.

19-14 Shields a segno dalla lunga distanza.

16-14 Correzione di Hines dopo il tiro sbagliato di Shields.

14-14 Finta e parabola vincente per Walkup.

14-12 2/2 in lunetta per Punter.

12-12 Altra transizione veloce dello Zalgiris: concretizza Valsturia con il layup.

Timeout chiamato da Ettore Messina.

12-10 Ripartenza veloce degli ospiti: Lauvergne chiude su assist di Walkup.

12-8 La risposta lituana è targata Vasturia.

12-5 Tripla di LeDay!

9-5 Super uscita del timeout per lo Zalgiris: i lituani superano alla grande il pressing meneghino e vanno a schiacciare con Lauvergne.

9-3 Step back e tripla per Kevin Punter! Ottimo avvio dei milanesi, Schiller costretto a chiamare il primo timeout della gara.

6-3 Ancora Zach LeDay a segno. Grande inizio per l’ex della partita.

4-3 2/2 in lunetta per Zach LeDay.

2-3 LeDay cattura il rimbalzo offensivo e segna i primi punti per i padroni di casa.

0-3 A sbloccare il match è la tripla di Walkup, su assist di Lauvergne.

INIZIO MATCH

20.44 QUINTETTO ZALGIRIS – Walkup, Vasturia, Grigonis, Jankunas, Lauvergne.

20.43 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Shields, LeDay, Hines.

20.40 Terminata la fase di riscaldamento: tempo per le ultime indicazioni degli allenatori e poi si comincia.

20.36 Le due squadre stanno effettuando la fase di riscaldamento.

20.32 L’avversario di stasera, lo Zalgiris Kaunas, finora ha ottenuto 5 vittorie e patito 4 sconfitte: dopo una partenza a razzo (quattro successi di fila), i lituani sono decisamente calati di rendimento e provengono da tre ko consecutivi.

20.28 Un bilancio ben diverso da quello del campionato, dove la formazione lombarda è stata fin qui impeccabile: otto vittorie in altrettante sfide e nessun avversario che ha mai dato l’impressione di poter battere i meneghini.

20.24 Al momento il record europeo della squadra allenata da Ettore Messina è in perfetta parità: tre vittorie e tre sconfitte, oltre a tre gare da recuperare nelle prossime settimane.

20.20 Obiettivo riscatto per l’Armani Exchange, che è chiamata a dare una risposta importante dopo aver perso l’imbattibilità casalinga mercoledì sera contro la Stella Rossa.

20.15 Buonasera benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valido per la decima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Il programma di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas – La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valido per la decima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

La partita di stasera ha un peso notevole per l’Armani Exchange che, dopo aver perso l’imbattibilità casalinga mercoledì sera contro la Stella Rossa, ha bisogno di dare una risposta importante per dimostrare di poter essere altamente competitiva anche in Eurolega. Al momento il record della squadra allenata da Ettore Messina è in perfetta parità: tre vittorie e tre sconfitte, oltre a tre gare da recuperare nelle prossime settimane. Un bilancio ben diverso da quello del campionato, dove la formazione lombarda è stata fin qui impeccabile: otto vittorie in altrettante sfide e nessun avversario che ha mai dato l’impressione di poter battere i meneghini. L’avversario di stasera, lo Zalgiris Kaunas, finora ha ottenuto 5 vittorie e patito 4 sconfitte. Dopo una partenza a razzo (quattro successi di fila), i lituani sono decisamente calati di rendimento e provengono da tre ko consecutivi: l’unica gioia nelle ultime cinque partite è arrivata nel match contro l’Asvel.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

