Basket, NBA: Bogdan Bogdanovic, salta la trade che l’avrebbe portato a Milwaukee. Su di lui Lakers e Hawks

Sembrava una trade fatta, e, invece, complice il fatto che il giocatore ha posto il suo veto dopo che neanche aveva saputo di esser stato scambiato da Sacramento Kings e Milwaukee Bucks, è saltato tutto. Bogdan Bogdanovic ha creato il vero caso della free agency NBA (che, nella sua forma vera e propria, è ormai prossima al via), sul quale la lega sta peraltro indagando con una certa serietà per verificare come si sia arrivati a questo punto.

Il serbo si sarebbe dovuto trasferire al fianco di Giannis Antetokounmpo per mezzo di una sign and trade, ma proprio il fatto che l’unico all’oscuro di tutto fosse proprio il protagonista ha reso le cose più complesse, e poi ingestibili. Per adesso, il destino è quello di restricted free agent, in attesa delle prossime mosse.

Su di lui si sono avventati Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks; Shams Charania e Sam Amick, che stanno seguendo con particolare attenzione l’affare per The Athletic, hanno riportato questo scenario. Proprio gli Hawks, secondo le parole molto recenti di Vince Carter alla ESPN, potrebbero prendere due tra i seguenti quattro: Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo e Joe Harris. Non propriamente pezzi di basso livello.

