Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Catania e Roma per restare a punteggio pieno. Gioca solo il Girone B

La Serie A1 di pallanuoto femminile proseguirà con la seconda giornata sabato 21 e domenica 22 novembre: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma ne sono saranno giocate due. Rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A, Trieste-Verona e Bogliasco-Padova, mentre si resta in attesa dell’esito dei tamponi per dare il definitivo via libera alle altre sfide.

Nel Girone B si preannunciano larghe vittorie della Roma ad Ancona e del Catania in casa della Florentia, con le etnee e le capitoline, già vincenti all’esordio, che puntano a restare a punteggio pieno. Si gioca sabato alle ore 15.30 ad Ancona, mentre si va in vasca domenica alle ore 18.30 a Firenze.

Serie A1 femminile

Classifiche prima fase

Girone A

CSS Verona 3, Bogliasco, Plebiscito Padova*, Pallanuoto Trieste* 0.

Girone B

L’Ekipe Orizzonte e Lifebrain SIS Roma 3, Vela Nuoto Ancona e Florentia 0.

* = una partita in meno

Programma 2^ giornata – 21/22 novembre

Girone A

RN Bogliasco 1951-Plebiscito Padova RINVIATA

PN Trieste-CSS Verona RINVIATA

Girone B

Vela Ancona-Lifebrain Roma sabato 21 novembre ore 15.30

Arbitri: Castagnola e Ercoli

Delegato: Braghini

RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte domenica 22 novembre ore 18.30

Arbitri: Ricciotti e Scappini

Delegato: Nicolosi

Risultati 1^ giornata – 7 novembre

CSS Verona-Bogliasco 1951 (A) 14-8

Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova (A) RINVIATA

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona (B) 26-9

Lifebrain SIS Roma-RN Florentia (B) 9-4

Foto: Marco D’Alò LPS