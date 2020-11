LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA. Martinenghi trionfa nei 50 rana! Federica Pellegrini quinta nei 200 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.04: Tutto sommato un buon rientro allegare per Federica Pellegrini, soprattutto nei 200 dorso dove si è lasciata alle spalle tre avversarie, mentre nella prima frazione della staffetta ha pagato dazio alla fatica e ad un numero piuttosto elevato di ottime specialiste. Per l’Italia due podi individuali, entrambi nei 50 rana uomini: Martinenghi primo, Scozzoli terzo. Domani gli azzurri proveranno a fare meglio

Loading...

Loading...

18.01: Questa la classifica finale della prima giornata dell’ultima tappa delle ISL: Cali Condors 285, LA Current 238, London Roar 212, Aqua Centurions 142

17.58: Non bastano Martinenghi e Miressi per regalare la vittoria agli Aqua Centurions, secondi alle spalle degli LA Current, terzo posto per i London Roar

17.53: Tra poco ultima gara di giornata con la staffetta 4×100 mista uomini. Ci sono tutti gli azzurri in vasca

17.52: Vittoria per i Cali Condors 2, secondo posto per i London Roar, terza piazza per gli LA Current

17.50: Cali Condors, London Roar, Cali Condors 2 a metà gara

17.48: Pellegrini settima nella prima frazione, Cali Condors in testa dopo la frazione a dorso

17.45: Torna in vasca Federica Pellegrini, ancora con il dorso, nella prima frazione della 4×100 mista donne

17.43: Seconda parte straripante per Romanchuk che vince in 3’38″93, secondo posto per Scheffer, terzo per Dean

17.41: Scheffer, Romanchuk, Baqlah a metà gara

17.38: Scheffer e Heidtman, Guy, Peribonio, Dean, Baqlah, Romanchuk e Melo al via nei 400 stile

17.37: Sprint vincente per Hali Flickinger che vince in 3’59″78 davanti alla rimontante Dumont, terza piazza per Anderson

17.34: Flickinger davanti a Dumont a metà gara

17.32: Flickinger e Anderson al via nei 400 stile libero donne assieme a Hibbott, Wilmott, Dumont, Murez

17.30: Classifica parziale: Cali Condors 219; LA Current 187, London Roar 151, Aqua Centurions 101

17.28: Vittoria per Ryan Murphy con 22″75 davanti a Guilherme Guido e a Diener

17.27: Ora al via i 50 dorso uomini con Murphy, Stewart, Guido e Diener al via

17.25: Olivia Smoliga trionfa in 25″85, secondo posto per Toussaint e terza piazza per una rinata Etienne Medeiros, portacolori degli Aqua Centurions

17.23: Al via i 50 dorso donne con Smoliga, Toussaint e Medeiros

17.18: Classifica parziale: Cali Condors 191; LA Current 167, London Roar 131, Aqua Centurions 95

17.17: Pazzesca rimonta di Caeleb Dressel nel finale! Gli LA Current si impongono sugli Aqua Centurions, terzi gli LA Current 2.

17.14: A metà gara Aqua Centurions in testa davanti a LA Current 2 e LA Current 1

17.13: E’ il momento della staffetta 4×100 stile libero uomini

17.11:Personale per Martinenghi con 25″89, secondo posto per Silva Franca e terzo per Scozzoli con 26″39

17.10: Arriva la seconda sconfitta dopo trenta gare per Lilly King! Harris vince i 50 dorso, davanti a King e Atkinson. Quarta piazza per Carraro, quinto per Castiglioni

17.08: E’ il momento di Arianna Castiglioni e Martina Carraro nei 50 rana

17.07: VINCE MARTINENGHI!!!! L’azzurro si impone, terzo posto per Scozzoli, fra poco i tempi

17.05: Attenzione, ci sono i 50 rana uomini con Martinenghi e Scozzoli protagonisti. Non c’è Peaty tra i protagonisti.

17.03: Vittoria di Beata Nelson in 2’05″95 a precedere Pickrem e Gorbenko. Vittoria in questa gara per i Cali Condors.

17.00: Arrivano i 200 misti donne.

16.58: Vince Lanza dei London Roar a precedere Heintz e Vazaios. Al tedesco degli Aqua Centurions sono un po’ mancate le bracciate nell’ultimo 25 metri.

16.53: In vasca ora i 200 misti uomini.

16.51: Weitzeil e Gastaldello ai primi due posti di questi 50 stile libero. Gran bottino per gli LA Current. Con questi riscontri si arriva:

LA Currenti 128.0

Cali Condors 121.0

London Roar 75.0

Aqua Centurions 42.0

16.49: 20″52 per Dressel strepitoso. Davvero notevole la prova dell’americano dei Cali Condors. Sesto Miressi che non ha trovato la nuotata nei 50 stile libero.

16.46: A breve vi sarà il via dei 50 stile libero maschili con Caeleb Dressel, Miressi in gara.

16.42: Di seguito la classifica aggiornata:

LA Current 99.0

Cali Condors 87.0

London Roar 70.0

Aqua Centurion 36.0

16.41: Vincono i London Roar a precedere i Cali Condors gli LA Current e gli Aqua Centurions. Ottima la frazione interna di Federica Pellegrini che ha permesso alla compagine di base italiana di concludere in quarta posizione.

16.36: Sarà la volta ora della 4×100 stile libero femminile con Federica Pellegrini nuovamente in piscina con gli Aqua Centurions.

16.34: Di seguito il punteggio aggiornato:

LA Current – 79 Cali Condors – 67 London Roar – 52 Aqua Centurions – 22

16.33: Licon in 2’04″12 davanti a Prigoda, Prenot e Martinenghi. Bella prestazione del varesino, mentre indietro Scozzoli in ottava posizione. Potrebbe aver fatto il personale l’atleta di Brebbia.

16.30 Via ai 200 rana uomini, con Peaty non presente. Attenzione a Prigoda primatista mondiale della distanza. Presenti anche Martinenghi e Scozzoli.

16.29: Vince questa prova nei 200 rana donne Lazkor (London Roar) 2’17″04 batte Lilly King. Carraro chiude in quinta posizione, mentre Castiglioni ottava. Un brutto colpo per la ranista dei Cali Condors.

16.27: Al via i 200 rana donne, con Lilly King grande favorita. Carraro e Castiglioni al via tra gli Aqua Centurions.

16.25: La Current 57.0, Cali Condors 50, London Roar 27 e Aqua Centurions 12 lo score in questo momento.

16.22: Vittoria di Murphy in 1’48″60 a precedere Kawecki e Greenback. Bel colpo per gli LA Current. Uno zero purtroppo per gli Aqua Centurions.

16.20: E’ arrivato il momento dei 200 dorso uomini.

16.18: Beata Nelson domina i 200 dorso donne in 2’02″51 davanti a Flickinger (doppietta dei Cali Condors). Pellegrini conclude quinta. Considerando tutte le difficoltà, una buona prestazione.

16.11: Via ai 200 dorso donne con Federica Pellegrini!

16.10: Punti pesanti per i Cali Condors in questi 100 delfino uomini: Dressel (49″02, grande crono) si impone davanti a Shields e a Ciesak. Rivolta sesto e non brillantissimo.

16.09: Vedremo i 100 farfalla uomini, con Caeleb Dressel (CC) protagonista. Presente anche Matteo Rivolta (Aqua Centurions).

16.07: Vince Gastaldello con il crono di 55″71 davanti all’americana Kelsi Dahlia, che si è proprio spenta nelle ultime bracciate. Aqua Centurions non hanno fatto punti, purtroppo.

16.05: Si comincia con i 100 farfalla donne.

16.03: Aqua Centurions alla fermata finale del viaggio nella seconda stagione ISL. Il team con base in Italia dovrà andare ben al di là di una buona prestazione generale della squadra per poter sperare in un posto nella semifinale.

16.00: Ritroveremo Federica Pellegrini nei 200 dorso, gara atipica per lei.

15.58: Particolarmente attese per l’Italia le due gare dei 50 rana: tra gli uomini Scozzoli e Martinenghi sfidano Peaty, tra le donne Carraro e Castiglioni sfidano Lilly King, la numero uno al mondo. In mattinata nella prima gi9ornata della nona tappa, è arrivata la vittoria di Benedetta Pilato

15.55: Si inizia come sempre con i 100 farfalla. In campo maschile c’è in gara Matteo Rivolta

15.51: Le altre star in gara sono Lilly King che ha vinto le ultime trenta gare a cui ha partecipato, Adam Peaty, capitano del London Roar e Caeleb Dressel che oggi sfiderà più volte Alessandro Miressi e Matteo Rivolta nelle gare veloci

15.48: Gli altri azzurri che difendono i colori dell’Aqua Centurions sono Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi, Martina Carraro e Arianna Castiglioni.

15.45: In vasca contro gli Aqua Centurions tre squadre che sono già qualificate per le semifinali e dunque potrebbero anche risparmiare qualche energia: London Roar, Cali Condors, e LA Current

15.42: E’ il giorno del rientro di Federica Pellegrini che sarà in vasca per guidare la sua squadra, gli Aqua Centurions all’assalto delle semifinali. Serve il secondo posto ma l’impresa appare molto difficile vista la qualità degli avversari

15.40: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata dell’ultima tappa eliminatoria delle ISL 2020 in programma alla Duna Arena di Budapest

La presentazione della International Swimming League 2020 – ISL 2020, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL 2020 – Cronaca della seconda giornata del settimo match – Cronaca della seconda giornata dell’ottavo match –

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della decima e ultima tappa della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest poco più di un mese fa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus sull’Isola Margherita: un modello che al momento funziona bene (zero contagi) e che potrebbe essere utilizzato anche per Tokyo 2021).

Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni e la manifestazione verrà spalmata su cinque settimane. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin race, una delle novità della stagione. La squadra che vincerà la staffetta mista potrà scegliere lo stile della skin race. L’altra novità è il tempo jackpot: se un nuotatore chiude la sua gara con un un margine di vantaggio maggiore di un “tempo jackpot” specificato in una speciale tabella, conquista tutti i punti anche degli avversari. I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Ogni match ha la durata di due giorni e vedrà scontrarsi 4 squadre. Nel decimo slot le gare si svolgono oggi, 9 novembre alle 16 e domani, 10 novembre, sempre alle 16 tra Aqua Centurions che possono ancora centrare la qualificazione alle semifinali centrando il secondo posto, London Roar, Cali Condors, già qualificati per la semifinale e LA Current: compito difficilissimo dunque per la squadra italiana che però potrà contare sull’apporto di Federica Pellegrini che potrebbe già scendere in vasca oggi, nella staffetta 4×100 stile libero. Più difficile un suo impiego nei 400 stile, anche se Matteo Giunta l’aveva buttata lì pubblicamente la scorsa settimana. Gli altri azzurri che difendono i colori dell’Aqua Centurions sono Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. .

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata della decima e ultima tappa della International Swimming League 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16.00!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse