Nuoto, ISL 2020 ottavo match. Tripletta dei Cali Condors e del loro trascinatore Caeleb Dressel. Bene Anderson e King

La giornata più lunga della ISL si chiude con il tris di vittorie dei Cali Condors di uno straripante Caeleb Dressel e con la prima sconfitta dei London Roar, secondi a pochi punti di distanza dai rivali che, con ogni probabilità, si ritroveranno in una finale stellare della manifestazione in programma a Budapest. La seconda giornata dell’ottavo match riserva emozioni e regala grandi risultati. Tripletta individuale di Dressel che si conferma mattatore assoluto della ISL: vince i 100 stile in 46”12 davanti a Ress, i 100 misti in 51”11 davanti a Andrew e Morozov e i 50 farfalla in 22”41 davanti a Litchfield.

In campo femminile va a Freya Anderson la palma della migliore: vittorie per lei nei 100 stile libero in 51”19 davanti alla polacca Wasick e nei 200 stile con 1’52”60 più lento di un secondo dal tempo fatto segnare da Haughey in mattinata. Due vittorie anche per Lilly King che si è aggiudicata i 100 rana in 1’03”39 e la Ski race sui 50 rana (29”04 nella finale contro Atkinson).

I 200 stile uomini vanno ad Haas in 1’41”58, mentre i 100 dorso hanno visto il trionfo giapponese con Irie in 49”82 in volata contro Steward. Giappone sugli scudi anche nei 100 rana con Koseki che riesce a sopravanzare ancora Peaty con 56”27, contro il 56”76 dello scozzese. Ancora Asia sia nei 200 farfalla con il rappresentante di Taipei Wang che, con 1’50”90, sopravanza Honda e Lanza e nei 400 misti con Hagino che domina in 4’01”41. La skin race sui 50 rana va a Peaty che si prende la rivincita in finale su Koseki in 26”65.

Tra le donne Toussaint straripante nei 100 dorso: 55”68 contro il 56”02 di Smoliga. Nei 50 farfalla Surkova si impone in 25”46, nei 200 farfalla Hasegawa vince in 2’03”53, nei 100 misti Nelson si impone in 58”37, mentre i 400 misti è Ohashi ad avere la meglio in 4’25”53.

Foto Fabio Ferrari/LaPresse