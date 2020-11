LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 DIRETTA: Caeleb Dressel a un soffio dal record del mondo dei 50 stile! Pilato e Peaty: record stratosferici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.06: Ora al via i 50 rana donne con Lilly King che affronta Laukkanen, Hulkko, Hannis, Sebastian, Smith, Conceicao e Ulyett

19.05: Dominio assoluto di Sakci che vince in 25″54, non è primato personale, alle sue spalle Silva franca e McKee, che sono gli unici a fare punti

19.04: E’ il momento dei 50 rana uomini con Sakci che punta al record mondiale. Con lui in vasca Murdoch, Cordes, Fink, Licon, Silva Franca, Persson, McKee

19.04: Classifica provvisoria: Cali Condors 138; LA Current 137; Toronto Titans 94; Iron 71

19.02: Vittoria per Anastasia Gorbenko con 2’06″68, davanti a Wog e Nelson

19.01: A metà gara Nelson, Gorbenko, Wog

18.59: Ora la gara femminile con Ugolkova, Hosszu, Fertel, Nelson, Gasson, Gorbenko, Wog, Cieplucha

18.58: Mantiene il vantaggio Santos che vince in 1’52″06, secondo posto per Seliskar, terzo per Toumarkin

18.57: A metà gara Santos, Hvas, Toumarkin

18.54: Ora i 200 misti uomini al via Toumarkin, Santos, Bentz, Szaranek, Seliskar, Hvas, Knox, Pasynkov

18.53: Classifica provvisoria: Cali Condors 127; LA Current 111; Toronto Titans 77; Iron 51

18.51: Vittoria per Ranomi Kromowidjojo con 23″37, secondo posto per Weitezil e terzo per Gastaldello

18.50: Si prosegue con i 50 stile donne. Al via Henique, Kromowidjojo, Smoliga, Brown, Gastaldello, Weitzeil, Apostalon, Coleman

18.50: pazzesco Dressel! Uno spettacolo, partenza perfetta, nuotata spettacolare, virata senza sbavature, gara pressochè perfetta

18.48: Che dominio di Dressel!!!! 20″28 a 4 soli centesimi dal suo record del mondo. Impressionante l’americano!!! Secondo posto per Gkolomeev, terzo Ress

18.40: torna Caeleb Dressel al via dei 50 stile libero. Con lui de Boer, Lobanovszkij, Ress, Carter, Gkolomeev, Govorov, Chadwick

18.39: Ancora Cali Condors nella staffetta 4×100 stile libero donne! Seconda piazza per gli LA Current e terza per i Toronto Titans 2

18.37: A metà gara Cali Condors, LA Current, Toronto Titans 2

18.35: E’ il momento della staffetta 4×100 stile libero donne

18.35: Classifica provvisoria: Cali Condors 75; LA Current 67; Toronto Titans 59; Iron 19

18.33: Licon riesce ad avere la meglio con 2’02″47, secondo posto per McKee e terzo per Persson

18.32: Licon, McKee, Persson a metà gara

18.31: Tra poco i 200 rana uomini con Verraszto, Murdoch, Cordes, Fink, Prenot, Licon, McKee, Persson

18.28: Resiste Lilly King che vince con 2’16″79 respingendo l’assalto di Wog che l’aveva superata ai 175 metri, terzo posto per Ulyett

18.27: A metà gara King, Wog, Sebastian

18.26: Ora i 200 rana donne con Lilly King che affronta Hulkko, Laukkanen, Hannis, Smith, Sebastian, Wog, Ulyett

18.23: Classifica provvisoria: Cali Condors 52; LA Current 49; Toronto Titans 33; Iron 12

18.21: Ryan Murphy domina e vince in 1’47″48, Kawecki è secondo, terza piazza per Pratt

18.20: A metà gara Murphy, Kawecki, Pratt

18.18: Al via nei 200 dorso uomini Bassetoi, Toumarkin, Kawecki, Szaranek, Heidtmann, Murphy, Pratt e Lelliott

18.17: Nelson si aggiudica la gara con 2’01″65, secondo posto per Masse e terza piazza in recupero Flickinger

18.13: Nelson, Masse, Bratton a metà gara

18.10: Al via nei 200 dorso donne Zevina, Hosszu, Flickinger, Gasson, Deloof, Nelson, Masse, Bratton

18.09: Caeleb Dressel con 48″92 vince davanti a Shield e terzo Cieslak

18.06: Ora al via i 100 farfalla uomini: Dressel, Shields, Santos, Cieslak, Rooney, Pasynkov, Fesikov

18.03: Beryl Gastaldello vince i 100 farfalla in 55″36, davanti a Dahlia e Hinds

18.03: A metà Gastaldello, Tetzloff

17.58: Dahlia contro Gastaldello la sfida più attesa

17.53: Nella prima gara in programma, i 100 farfalla femminili. Beckmann, Kromowidjojo, Hinds, Dahlia, Gastaldello, Tetzloff, Smith, Hansson

17.48: Due posti in palio per la finale di sabato e domenica

17.45: Di fronte nella seconda semifinale i Cali Condors di Caeleb Dressel, gli LA Current, gli Iron di Katinka Hosszu e Marco Orsi e i Toronto Titans.

17.42: Buonasera e ben ritrovati agli amici di OA Sport. Ci apprestiamo a vivere la prima sessione di gare della seconda semifinale dell’ISL 2020

14.00. Si chiude qui, con il record del mondo di Adam Peaty nei 100 rana ancora negli occhi, con l’ennesimo record italiano di Benedetta Pilato nei 100 rana, la prima semifinale della ISL 2020. L’appuntamento è per le 18 con la prima giornata della seconda semifinale e lo spettacolo è assicurato! A più tardi, buon pomeriggio!

13.59: Energy Standard e London Roar sono le prime due squadre ad accedere alle semifinali della ISL 2020. Ecco la classifica finale della prima semifinale: Energy Standard 580; London Roar 517.5; Tokyo 380.5; NY 239

13.57: Non c’è storia! Adam Peaty vince con un grande 25″70 fatto dopo due 50 rana in sette minuti, secondo posto per Shymanovich

13.54: sarà battaglia a due tra i grandi protagonisti della rana! Peaty vince ancora davanti a Shymanovich. Saranno loro a giocarsi la vittoria nella skin race

13.51: Peaty vince in 25″48, poi Shymanovich, Prigoda e Lima in semifinale

13.47: Torna in vasca la super star Peaty che affronta nella skin race a rana ancora il rivale Shymanovich già battuto due volte ieri e oggi (con record del mondo), poi Morozov, Koseki, Lima, Prigoda, Andrew e Koch

13.46. Ancora una fantastica rimonta di Sarah Sjoestroem che vince in 25″91 su Banic

13.42: Sjoestroem in rimonta vince in 25″39 e secondo posto per Banic. Energy Standard verso la vittoria nella semifinale e Sjoestroem MVP della semifinale

13.40: Banic, Surkova, Sjoestroem e Kameneva superano il turno

13.36: Inizia la skin race femminile sui 50 farfalla. Al via Imai, Soma, Banic, Sjoestroem, Wattel, Kameneva, Surkova, Wasick

13.36: Classifica provvisoria: Energy Standard 491; London Roar 462.5; Tokyo 373.5; NY 220

13.35: Kosuke Hagino vince in 4’02″40, secondo posto per Litchfield che chiude a 1″36, terza piazza per Almeida

13.32: A metà gara Hagino nettamente avanti, poi Almeida e Litchfield

13.29: Al via nei 400 misti Honda, Hagino, Stupin, Litchfield, Vazaios, Dean, Almeida, Smith

13.28: Resiste la giapponese Ohashi che vince in 4’23″25, a 43 centesimi una arrembante Pickrem nel finale, terza piazza per Wood che chiude a oltre 2″ dalla battistrada

13.25: A metà gara Ohashi, Jakabos e Pickrem

13.18: Tra poco il via dei 400 misti con Shimizu, Ohashi, Jakabos, Gunes, Pickrem, Wilmott, Wood e Kapas

13.16: Anderson resiste al ritorno di Haughey e regala il successo ai London Roar, secondo posto per gli Energy Standard 2, terzo posto per i Tokyo Frog Kings

13.15: A metà gara Energy Standard 2, London Roar, Tokyo Frog Kings

13.13: Ora la staffetta 4×100 stile libero mista

13.13: Classifica provvisoria: Energy Standard 454; London Roar 420; Tokyo 327; NY 198

13.11: la gara più veloce di sempre in vasca corta nei 100 rana, con Peaty che si migliora e va a prendersi il record mondiale ed europeo che aveva perso la settimana scorsa per mano di quello Shymanovich che oggi è uscito sconfitto di pochissimo in una sfida stellare, al più spettacolare di quelle viste e a Budapest per la ISL

13.10: ADAM PEATYYYYYYYYY!!! RECORD DEL MONDOOOOOOOOOO!!! 55″49, dopo 11 anni il britannico cancella Cameron Van der Burgh!!! Secondo Shymanovich, terzo Prigoda. Che spettacolo!!!

13.09: Peaty, Shymanovich, Prigoda a metà gara

13.09: Al via nei 100 rana uomini Sato, Koseki, Zhilkin, Shymanovich, Peaty, Wilby, Koch, Prigoda

13.08: Gara perfetta di Alia Atkinson che nuota a tre decimi dal record del mondo, suo e di Meylutyte, fatto segnare quattro anni fa. Benedetta Pilato ha gestito alla grande la gara, Atkinson oggi non si poteva prendere ma la tarantina ha disputato una gara di rimonta e con un gran finale si è migliorata

13.06: Incredibile tempo di Alia Atkinson che vince in 1’02″66, E’ RECORD ITALIANO PER BENEDETTA PILATO CHE E’ SECONDA IN 1’03″55!!! Terza Aoki

13.06: Ai 50 Atkinson, Pilato, Aoki

13.02: CI SIAMO! E’ il momento di BENEDETTA PILATO nei 100 rana. Le sue avversarie sono Teramura, Aoki, Larson, Atkinson, Lazor, Escobedo, Renshaw

13.01: Classifica provvisoria: Energy Standard 440; London Roar 380; Tokyo 321; NY 184

13.00: Rimonta con trionfo per Takeshi Kawamoto con 22″50 davanti a Le Clos (22″51) e Kusch (22″53)

12.59: Matsui, Kawamoto, Manaudou, le Clos, Kusch, Lanza, Litchfield e Andrew al via nei 50 farfalla uomini

12.58: Vittoria per Surkova con 24″87, davanti a Banic e una spenta Sjoestroem

12.54: C’è Sjoestroem nei 50 farfalla. Al via Soma, Hasegawa, Banic, Wattel, Kameneva, Surkova, Wasick

12.53: Classifica provvisoria: Energy Standard 416; London Roar 366; Tokyo 303; NY 167

12.52: Dominio di Duncan Scott che vince in 1’40″76, secondo posto in rimonta per Rapsys, terzo per Matsumoto

12.51: Matsumoto, Scott, Quintero a metà gara

12.49: Al via nei 200 stile uomini Quintero, Matsumoto, Rapsys, Zirk, Scott, Dean, Richards, Aubock

12.48: Ancora un grande tempo ma non è personale per Haughey che vince in 1’51″36, davanti a Heemskerk (1’52″24), terza piazza per Anderson

12.46: A metà gara Haughey, Heemskerk, Anderson

12.41: Attenzione a Haughey nei 200 stile libero donne. Va all’attacco del secondo tempo all time che appartiene a Federica Pellegrini. Assieme a lei in gara Igarashi, Smith, Heemskerk, Anderson, O’Connor, Ustinova, Kesely

12.40: Classifica provvisoria: Energy Standard 388; London Roar 342; Tokyo 285; NY 163

12.39: E’ Michael Andrew a vincere in 51″66, secondo posto per Morozov e Zhilkin

12.38: A metà gara Andrew, Morozov, Litchfield

12.37: Al via nei 100 misti uomini Hagino, Morozov, Stupin, Zhilkin, Vazaios, Lanza, Andrew Litchfield

12.35: Vittoria per la giapponese Imai con 57″77, secondo posto per Sjoestroem e terza piazza per Pickrem. Solo due centesimi dal record asiatico per la giapponese

12.34: Ora i 100 misti con teramura, Imai, Shkurdai, Sjoestroem, Pickrem, Kameneva, Wood, Escobedo

12.32: Che subacquea spettacolare, l’ultima di Kolesnikov che vince in 49″38 vince i 100 dorso, secondo Guido e terzo Irie

12.32: Guido, Diener, Kolesnikov a metà gara

12.30: Al via nei 100 dorso uomini Irie, Thormeyer, Grevers, Kolesnikov, Guido, Diener, Telegdy, Almeida

12.28: Ancora una Toussaint strepitosa: 55″90 e vittoria su una Seebohm a cui non è bastata una grande rimonta nel finale, terzo posto per Shirai

12.27: Toussaint in testa davanti a Seebohm a metà gara

12.23: Tra poco al via i 100 dorso con Kubova, Shirai, Davies, Seebohm, Toussaint, Dawson, Tchorz e Waddel., Saraà ancora super Toussaint?

12.22: Classifica provvisoria: Energy Standard 342; London Roar 302; Tokyo 247; NY 140

12.20: Finale come al solito strepitoso del sudafricano Le Clos che vince in 1’50″64, secondo posto per Honda, terzo per Vazaios

12.19: A metà gara Honda, Kobori, Le Clos

12.17: Ora i 200 farfalla uomini con Kobori, Honda, Zirk, Le Clos, Lanza,. Vazaios, Poprawa, Clareburt

12.16: Dominio della giapponese Hasegawa che vince in 2’03″95, seconda piazza per Chimrova, terza piazza per Shimizu

12.14: A metà gara Hasegawa, Shimizu, Chimrova

12.11: Tra poco al via i 200 farfalla donne con Shimizu, Hasegawa, Jakabos, Harvey, Large, Wilmott, Kapas e Chimrova

12.10: Classifica provvisoria: Energy Standard 323; London Roar 289; Tokyo 219; NY 126

12.08: Dominio assoluto di Manaudou con 45″82, secondo posto per Rylov, terza piazza per Matsui

12.07: Ai 50 Manaudou, Matsui, Vekovishchev

12.06: Ora i 100 stile libero uomini con Matsui, Thormeyer, Rylov, Manaudou, Vekovischev, Nakamura, Wierling, Richards

12.05: Che tempo per Sjobhan Haughey che chiude in 51″12 e batte Anderson e Heemskerk!

12.04: A metà gara Haughey, Vasick, Heemskerk

12.02: Atlete a bordo vasca, pronte per la partenza

11.56: Si parte con una delle gare più attese, i 100 stile libero donne con al via Igarashi, Sakai, Haughey, Heemskerk, Anderson, Wattel, Wasick e Ustinova. Livello elevatissimo

11.52: Per gli appassionati italiani la gara clou saranno i 100 rana con benedetta Pilato che va all’assalto del suo record italiano, 1’03″67 e del sesto successo individuale nella ISL 2020

11.50: Dalle 18 in gara per la prima giornata della seconda semifinale i Cali Condors di Caeleb Dressel, gli LA Current, gli Iron di Katinka Hosszu e Marco Orsi e i Toronto Titans.

11.47: Questa la classifica dopo la giornata di ieri: Energy Standard 291; London Roar 270; Tokyo 208; NY 114

11.44: Questa mattina in gara gli Energy Standard dell’unica italiana in gara, Benedetta Pilato, che dopo il record italiano nei 50 rana, punta alla seconda vittoria individuale nei 100 rana, i London Roar di Adam Peaty, i Tokyo Frog Kings e i New York Breakers

11.42: Doppia sessione di semifinale. Si parte questa mattina alle 12 con la seconda giornata della prima semifinale

11.40: Buongiorno agli appassionati di nuoto e benvenuti alla diretta live della doppia semifinale della ISL 2020 dalla Duna Arena di Budapest

La presentazione della International Swimming League 2020 – ISL 2020, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL 2020 – La presentazione delle semifinali – La cronaca della prima giornata della prima semifinale – Il record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della prima semifinale e della prima giornata della seconda semifinale della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest un mese e mezzo fa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus sull’Isola Margherita: un modello che al momento funziona bene (zero contagi) e che potrebbe essere utilizzato anche per Tokyo 2021).

Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin race, una delle novità della stagione. La squadra che vincerà la staffetta mista potrà scegliere lo stile della skin race. L’altra novità è il tempo jackpot: se un nuotatore chiude la sua gara con un un margine di vantaggio maggiore di un “tempo jackpot” specificato in una speciale tabella, conquista tutti i punti anche degli avversari. I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Ogni match ha la durata di due giorni e vedrà scontrarsi 4 squadre. Nella prima semifinale in programma ieri, sabato 14 e domani e oggi,. domenica 15 novembre, sempre alle 12 saranno in vasca a caccia dei due primi posti per la finale gli Energy Standard dell’unica italiana in gara, Benedetta Pilato, che dopo il record italiano nei 50 rana, punta alla seconda vittoria individuale nei 100 rana, i London Roar di Adam Peaty, i Tokyo Frog Kings e i New York Breakers. Energy Standard e London Roar nettamente avanti dopo la prima giornata di gare. Alle 18 scatta la seconda semifinale con i Cali Condors di Caeleb Dressel,gli LA Current, gli Iron di Katinka Hosszu e Marco Orsi e i Toronto Titans.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata della prima semifinale e della prima giornata della seconda semifinale della International Swimming League 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 12.00, secondo appuntamento alle 18.00!

