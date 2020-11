LIVE NASCAR, Phoenix Raceway 2020 in DIRETTA: Chase Elliott vince il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.14 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta Live. Alla prossima! Un saluto a tutti!

00.11 Con questa incredibile battaglia si chiude la Cup Series 2020. Una stagione bellissima che incorona un giovane che, vista l’età, ha tutte le carte in regola per continuare a macinare successi.

00.08 Chase Elliott riceve i complimenti di Jimmie Johnson e festeggia il primo titolo nella Cup Series. Per il georgiano si tratta della quinta vittoria in stagione, l’undicesima in carriera, la prima a Phoenix.

00.04 Da ultimo a primo. CHASE ELLIOTT VINCE LA NASCAR CUP SERIES 2020!

-1 Ultimo giro!

-3 Chase Elliott potrebbe diventare il terzo pilota più giovane della storia a vincere la Cup Series!

-6 Chase Elliott non ha nessuno nei specchietti. Mancano 5 miglia alla conclusione della Cup Series 2020!

-10 A meno di caution sembra difficile riprendere Elliott! Il 24enne si avvicina al sogno di una vita!

-14 Aumenta il gap per Chase Elliott! Attenzione!

-18 In cinque anni di attività, per Elliott si tratta della prima finale.

-23 Joey Logano ci crede e cerca di ritornare su Elliott. Il #9 sembra in gestione.

-27 Sale a 2 secondi il gap di Chase Elliott su Joey Logano! Il georgiano non ha mai vinto a Phoenix

-32 Elliott allunga su Logano! Attenzione che potrebbe essere lo strappo decisivo per il #9 dell’Hendrick Motorsport.

-38 Bill Elliott guarda da bordo pista il figlio. L’ex campione della Cup Series segue l’evoluzione di questa interessantissima sfida.

-41 Chase Elliott riprende la leadership del campionato e della gara. Attenzione che Logano non molla.

-43 Toccata di Elliott in curva 3-4! Chase passa primo!

-46 ELLIOTT SFIDA LOGANO! Attenzione! Battaglia per la leadership!

-51 Joey Logano beffa Elliott! Il pit stop permette al #22 di casa Penske di tornare al comando!

-53 Si fermano anche Chase Elliott e Brad Keselowski. I 4 pretendenti per il Championship 4 si studiano!

-54 Pit stop per Joey Logano e Denny Hamlin. Momento cruciale!

-57 Attenzione! Pit stop in green. Ryan Blaney apre le danze.

-60 Ottimo passo ora per Logano che sembra recuperare su Elliott.

-65 Denny Hamlin cerca di colmare il proprio gap da Keselowski. Il tre volte vincitore della Daytona 500 insegue la terza posizione!

-70 Chase Elliott continua la sua marcia verso la vittoria, ma nulla è deciso. I piloti dovranno effettuare sicuramente un’altra sosta.

-75 Ricordiamo che la competizione odierna sarà l’ultima di Clint Bowyer. Il #14 dello Stewart-Haas Racing si dedicherà nel 2021 al commento con Fox.

-77 Riviviamo il sorpasso che ha permesso a Keselowski di vincere la Stage 2

That was wild! Take a look at how @keselowski got around @chaseelliott in the final corner to win the second stage! #Championship4 pic.twitter.com/4D42gb61cq — NASCAR (@NASCAR) November 8, 2020

-83 Con questo risultato Chase Elliott eguaglierebbe il padre Bill, campione nel 1988.

-87 Entriamo nella fase conclusiva del campionato. I quattro piloti che si contendono il campionato sono pronti a dare battaglia per il titolo 2020.

-92 alla conclusione. Brad Keselowski attacca Denny Hamlin. Si accende la sfida per il terzo posto!

218° giro/312 Logano si avvicina ad Elliott, leader della corsa.

215° giro/312 Attenzione a Logano che cerca di impensierire Elliott. Si riaccende la lotta per il titolo!

211° giro/312 Stiamo per entrare negli ultimi 100 giri della NASCAR Cup Series 2020!

206° giro/312 Elliott cerca di allungare su Logano che, dopo una Stage 2 un po’ sottotono, appare ritrovato.

202° giro/312 Elliott mantiene la leadership su Logano ed Hamlin. Ottimo Spunto per Keselowski che attacca il terzo posto del #11 di Gibbs Racing.

200° giro/312 Bandiera verde! La gara riparte!

198° giro/312 Siamo pronti al restart.

196° giro/312 Chase Elliott riconquista la leadership davanti a Logano, Hamlin, Blaney e Keselowski.

194° giro/312 Pit stop per tutti

192° giro/312 Siamo pronti per un nuovo turno di pit stop. Problemi intanto per Ryan Preece.

190° giro/312 BRAD KESELOWSKI vince Stage 2. L’alfiere di casa Penske infila Chase Elliott all’ultima curva e si aggiudica il secondo traguardo volante di giornata.

-2 Che battaglia! Keselowski cerca di beffare Elliott nell’ultimo giro della Stage!

– 5 Elliott difende la prima posizione del #2 di casa Penske che sta cercando in tutti i modi di restituire il favore al #9 dio casa Handrick.

-8 BATTAGLIA PER LA VETTA! Elliott contro Keselowski per la leadership!

-10 Chase Elliott non ci sta e riattacca Keselowski!!

-15 Per la prima volta in questa sera, Brad Keselowski sale al comando!!! Il #2 di Penske strappa al #9 di Hendrick la prima piazza. Logano è terzo davanti ad Hamlin.

-19 alla Stage 2 con Keselowski che sale secondo e si avvicina minacciosamente ad Elliott.

169° giro/312 Ottimo spunto per Chase Elliott che conquista la leadership su Kurt Busch. Keselowski infila #22 e #11 e sale terzo.

168° giro/312 Restart! La gara riparte!

165° giro/312 Siamo pronti per la ripartenza

-26 Kurt Busch beffa Chase Elliott e conquista la leadership. Denny Hamlin è terzo.

-27 tutti ai box.

-28 Vediamo ora se qualche pilota deciderà di fermarsi.

-29 giri alla fine della Stage 2, Caution! Incidente tra #77 e #53 in curva 1-2. Terza neutralizzazione di giornata.

153° giro/312 Dopo la prima serie di pit stop in green flag, Chase Elliott comanda la corsa a meno di 30 passaggi dalla fine della Stage 2.

149° giro/312 Elliott allunga su Hamlin e si porta al comando della corsa. Quarta posizione per Keselowski davanti a Logano.

146° giro/312 Aric Armirola è al comando della corsa. Il #10 di Haas non ha effettuato la sosta.

142° giro/312 Johnson #48 si ferma in pit lane.

139° giro/312 Brad Keselowski riesce a sdroppiarsi, mentre Elliott mantiene la leadership su Hamlin.

138° giro/312 Si ferma Harvick, Hamlin ed Elliott!

135° giro/312 Pit Stop per Logano e per Blaney.

133° giro/312 Elliott si avvia verso il successo nella Stage 2. Keselowski si è fermato per delle vibrazioni. Difficoltà per Logano che fino ad ora ha controllato l’evento!

129° giro/312 Pit stop in green flag per Brad Keselowski! Problemi per il #2 di casa Penske! Il campione 2012 scende in 27^posizione!

125° giro/312 Ci avviciniamo alle prime soste, attenzione alla strategia in vista della Final Stage!

123° giro/312 Elliott cerca di allungare su Hamlin! In crisi Logano!

119 ° giro/312 Hamlin passa al secondo posto ai danni di Logano

117° giro/312 CHASE ELLIOTT PASSA AL COMANDO!

115° giro/312 Errore di Kyle Busch in curva 1-2! Il #18 di casa Toyota finisce a muro.

111° giro/312 Attenzione ad Elliott che passa #11 e sale secondo! Attacco del pilota Hendrick che cerca di impensierire Logano. Difficoltà per il #22!

107 ° giro/312 Denny Hamlin passo insidia Logano! Il #11 del gruppo mette nel mirino il campione 2018!

102 ° giro/312 Situazione stabile al comando con Hamlin che attacca il #22, ma non riesce ad infilarlo.

98 ° giro/312 Linea molto simile per i primi due. Entrambi i piloti sfruttano molto la parte esterna con più grip.

95° giro/312 Hamlin cerca di approfittare del traffico per salire al comando. Battaglia per il primo posto.

92° giro/312 Al momento sembra in difficoltà Brad Keselowski. Il #2 di Penske è quinto e chiude il gruppo dei finalisti.

91° giro/312 Logano detta il passo con un vantaggio minimo su Hamlin ed Elliott.

88° giro/312 Lotta al comando! Hamlin attacca Logano. #11 cerca la leadership, ma attenzione ad Elliott che potrebbe approfittarne.

85° giro/312 Logano resta primo davanti ad Hamlin che si deve difendere da Elliott!

84° giro/312 Bandiera verde! Si riparte!

82° giro/312 Logano sceglie di ripartire all’interno, Hamlin dall’esterno. Ricordiamo che, da metà stagione, ogni pilota ha la facoltà di decidere in quale linea del gruppo ripartire alla restart.

80° giro/312 Due giri e si dovrebbe ripartire.

79° giro/312 Restano invariate le posizioni dopo il pit stop. #22 guida il gruppo su #11 e #9

77° giro/312 pronti per un nuovo turno di pit stop, il secondo di questa finale.

75° giro/312 Joey Logano vince Stage 1, caution.

-3 Hamlin attacca! Finale molto interessante della Stage 1.

-6 Attenzione ad Hamlin che si avvicina minacciosamente a Logano.

-11 Ryan Blaney è attualmente quinto, il primo dei piloti che non si giocano il campionato.

-15 Situazione stabile. I protagonisti del Championship 4 occupano le prime quattro posizioni dello schieramento.

-19° giro/312 Chase Elliott rientra nella lotta per il successo. Ricordiamo che il #9 del gruppo era scattato ultimo in seguito a delle irregolarità riscontrate prima della gara.

-23 alla fine della Stage 1, Logano prosegue al comando e si appresta a vincere il primo, simbolico, traguardo volante.

50° giro/312 Logano allunga su Hamlin. Ottima gestione dei doppiaggi da parte del #22 di Penske!

46° giro/312 Hamlin insegue Logano che non riesce a fuggire. Lotta a due per la vittoria, ma attenzione ad Elliott, da ultimo a 3!

44° giro/312 Riproponiamo le immagini della partenza del Championship 4!

41° giro/312 Chase Elliott infila Keselowski e si porta quarto!

38° giro/312 Logano mantiene la prima posizione al restart su Hamlin. Elliott sale ottavo e rientra nella lotta per il titolo!

36° giro/312 Bandiera verde! La gara riparte!

33° giro/312 BRUTTO PIT STOP PER KESELOWSKI! Il #2 di Penske perde sei posizioni ai box. Logano resta leader davanti ad Hamlin.

33° giro/312 Pit stop per tutti!

31° giro/312 Ci prepariamo a vivere il primo pit stop.

30° giro/312 Competition Caution, prima neutralizzazione di giornata.

28° giro/312 Logano è sempre al comando davanti a Keselowski ed Hamlin.

24° giro/312 Elliott infila in questo momento Kevin Harvick. Il #4 di casa Haasha firmato nove successi in questo campionato, ma non è riuscito ad accedere alla finale dopo esser stato eliminato settimana scorsa

20° giro/312 Che ritmo per Elliott. Il campione 2014 della NASCAR Xfinity Series si porta in 12° posizione!

18° giro/312 Chase Elliott continua la sua rimonta. Il #9 del gruppo è 13°! In meno di 20 giri ha beffato 22 auto.

15° giro/312 Joey Logano detta il passo. Il campione 2018 della serie insegue il secondo titolo in carriera. Per la terza volta accede al Championship 4!

12° giro/312 Hamlin perde metri da Keselowski dopo un controllo al limite in curva 1-2. CHE RISCHIO!

10° giro/312 Battaglia tra Hamlin e Keselowski per la seconda posizione. Il #11 cerca di infilare il #2 di casa Penske.

6° giro/312 Chase Elliott inizia la sua rimonta. Il #9 di Hendrick è in 24^ posizione dopo essere partito dal fondo,

4° giro/312 Logano cerca di allungare, mentre Hamlin sfida Keselowski per la seconda posizione!

1° giro/312 Ottimo spunto per Logano #22 che tiene la prima posizione su Keselowski #2 ed Hamlin #11.

BANDIERA VERDE!!

21.15 I piloti si schierano per la partenza! Siamo pronti per i 312 giri che eleggeranno il campione. Ricordiamo che la corsa è intervallata da due Stage, traguardi volanti che dal 2017 spezzano la corsa in tre fasi.

21.13 Pronti alla partenza! Ricordiamo che al 30° giro ci sarà la competition caution, neutralizzazione decisa a tavolino che viene inserita nella Stage 1.

21.09 In seguito all’emergenza sanitaria non ci sono qualifiche o prove libere. La griglia -di partenza è determinata da un particolare sistema. Chase Ellott parte ultimo, Joey Logano scatta primo davanti a Brad Keselowski e Denny Hamlin.

21.07 La NASCAR saluta un grande campione. Oggi sarà l’ultima apparizione nella serie per Jimmie Johnson. Il sette volte campione della Cup Series, 83 volte vincitore della categoria, scende in pista per l’ultima volta!

The heart and soul of my fan club. #OneFinalTime pic.twitter.com/YQZhUAx9mA — Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) November 8, 2020

21.05 I piloti sono pronti per accedere i motori!

21.03 Gli altri due candidati per il titolo sono Brad Keselowski e Joey Logano. Il #2 ed il #22 di Penske approdano in finale e potrebbero inserire il secondo titolo in carriera. Il primo ha vinto il campionato nel 2012 ed in questa annata ha primeggiato in quattro occasioni. Il secondo, a segno nel 2018, si è aggiudicato 4 eventi in questo 2020, uno di questi proprio in questo speciale impianto.

21.02 Il secondo candidato è Chase Elliott. Il #9 di Hendrick Motorsport vanta in carriera 10 successi e 0 titoli. Il georgiano di casa Chevrolet arriva a Phoenix con 4 successi in questo 2020. In seguito ad un’irregolarità sulla sua Camaro #9, Elliott scatterà ultimo!

21.00 Inno Nazionale!

20.58 Il primo in lista è Denny Hamlin. Il #11 di casa Gibbs insegue il primo successo in carriera. Per la seconda volta accede alla finale al termine di una stagione trionfale. Il nativo dello Stato della Florida ha vinto 6 volte in questa stagione, 44 nella Cup Series e 2 a Phoenix.

20.54 Andiamo a presentare i 4 contenenti per il titolo: Brad Keselowski, Joey Logano, Denny Hamlin e Chase Elliott

20.53 La caratteristica dell’ovale di Phoenix è la ‘Dogleg’. La prima piega del tracciato può essere completamente tagliata a discrezione dei protagonisti. Attenzione dunque alle ripartenza! Può succedere di tutto!

20.52 Il Phoenix Raceway è un ovale molto particolare. La pista si articola in 1 miglio ed è considerato uno short-track. Sono quattro le curve che compongono l’impianto di Avondale, totalmente ristrutturato nell’estate del 2018. La pendenza delle curve non supera gli 11°.

20.51 Per la prima volta nella storia della categoria, la finale si tiene a Phoenix Raceway (Arizona). Dal 2002 al 2019 il championship decider si è sempre tenuto all’Homestead-Miami Speedway (Florida).

20.47 Il regolamento della finale è molto semplice. Il primo dei quattro che taglia il traguardo si laurea campione. Chase Elliott, Brad Keselowski, Joey Logano e Denny Hamlin si contendono la Cup Series 2020!

20.44 Dopo 35 infinte sfide, la NASCAR si appresta ad eleggere il proprio campione dell’ovale di Phoenix. Una sfida secca determinerà il vincitore tra i quattro finalisti!

20.42 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Championship 4, la finale della NASCAR Cup Series!

Presentazione Championship 4 – Cronaca Martinsville

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del ‘Championship 4’, la finale della NASCAR Cup Series 2020. Dopo 36 interessanti sfide per tutta l’America, la seguitissima serie statunitense si appresta ad eleggere il proprio campione nell’ultima decisiva prova.

L’ovale di Phoenix (Arizona) ospita per la prima volta l’ultimo atto della categoria, evento che dal 2002 si è sempre tenuto all’Homestead-Miami Speedway (Florida). Il carino di Avondale, completamente ristrutturato nel 2018, accoglie i quattro piloti che si contenderanno una stagione particolarmente complessa in seguito all’emergenza sanitaria.

Denny Hamlin (Joe Gibbs #11), Brad Keselowski (Penske #2), Chase Elliott (Hendrick #9) e Joey Logano (Penske #22) sono i protagonisti per il ‘Championship 4’ 2020, competizione prevista sui 312 giri.

Appuntamento a partire dalle 21.00 per non perdervi una delle gare più intense della NASCAR Cup Series!

