LIVE Moto3, GP Valencia 2020 in DIRETTA: pole position e nuovo record del tracciato per Binder!

14.03 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per il penultimo atto del Mondiale, una competizione da non perdere. Un saluto a tutti!

14.02 Con il quinto crono assoluto, Andrea Migno è il migliore degli italiani. Solo 13° Tony Arbolino, molto competitivo nelle prove libere.

14.00 Per quanto riguarda la lotta per il Mondiale, Albert Arenas scatterà dalla quinta piazza davanti al giapponese Ai Ogura. I due chiudono la seconda fila della griglia davanti al nipponico Tatsuki Suzuki.

13.59 La classifica della Q2:

1 40 D. BINDER 1:38.286 2 27 K. TOBA +0.043 3 25 R. FERNANDEZ +0.161 4 5 J. MASIA +0.204 5 75 A. ARENAS +0.291 6 79 A. OGURA +0.292 7 24 T. SUZUKI +0.304 8 13 C. VIETTI +0.384 9 23 N. ANTONELLI +0.404 10 53 D. ÖNCÜ +0.451

13.57 Pole e nuovo record del tracciato per Binder! Per la terza volta in questo 2020 il sudafricano scatterà dalla prima casella dello schieramento.

13.56 Andrea Migno sale in quinta piazza, mentre Raul Fernandez è terzo!

13.55 Binder ad un passo dalla pole. Arenas sale quinto, mentre Toba strappa il secondo posto!

13.54 Pole provvisoria e record del tracciato per Binder! 1.38.286 per il sudafricano! Ogura è al momento secondo davanti a Suzuki e Vietti.

13.53 Binder, Vietti ed Antonelli si stanno migliorando.

13.52 Ogura è il leader della classifica, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

13.51 La classifica aggiornata prima degli ultimi due giri finali:

1 79 A. OGURA 1:38.578 2 24 T. SUZUKI +0.012 3 27 K. TOBA +0.119 4 55 R. FENATI +0.264 5 53 D. ÖNCÜ +0.278 6 75 A. ARENAS +0.365 7 52 J. ALCOBA +0.401 8 5 J. MASIA +0.441 9 25 R. FERNANDEZ +0.458 10 16 A. MIGNO +0.485

13.49 I centauri tornano in pista per l’ultimo decisivo giro.

13.47 Molti piloti entrano ai box, ci apprestiamo a vivere l’ultimo stint.

13.45 Ai Ogura strappa la pole provvisoria in 1.38.578! Che giro per il nipponico che precede al momento il connazionale Suzuki. Arenas è al momento quinto!

13.44 La classifica aggiornata:

1 24 T. SUZUKI 1:38.776 2 55 R. FENATI +0.066 3 79 A. OGURA +0.170 4 52 J. ALCOBA +0.203 5 5 J. MASIA +0.243 6 75 A. ARENAS +0.294 7 40 D. BINDER +0.312 8 25 R. FERNANDEZ +0.409 9 92 Y. KUNII +0.525 10 53 D. ÖNCÜ +0.635

13.42 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

13.40 Bandiera verde! Inizia la Q2!

13.37 Settimana scorsa la pole è stata conquistata da John McPhee con il tempo di 1.52.252.

13.35 Ci apprestiamo a vivere la seconda sessione delle qualifiche, decisiva per l’assegnazione della pole-position.

13.34 La classifica della Q1:

1 75 A. ARENAS 1:39.677 2 54 R. ROSSI +0.129 3 17 J. MCPHEE +0.319 4 40 D. BINDER +0.731 5 82 S. NEPA +0.957 6 6 R. YAMANAKA +0.988 7 21 A. LOPEZ +1.050 8 73 M. KOFLER +1.125 9 50 J. DUPASQUIER +1.250 10 70 B. BALTUS +1.404

13.31 Arenas sigla il miglior tempo al termine della sessione con il crono di 1.39.677. Rossi, McPhee e Binder accedono in Q2.

13.31 Arenas insegue il best lap in Q1! Ultimo giro per tutti!

13.30 Bandiera a scacchi! Binder passa al comando davanti ad Arenas e McPhee.

13.30 Scivolata per Dennis Foggia, non ci sono conseguenze per lui.

13.28 Albert Arenas guida il gruppo! 1.40.598 è il nuovo best lap di questa sessione. Lopez strappa il secondo crono davanti a Yamanaka e McPhee.

13.27 McPhe strappa il miglior crono della Q1 in 1.41.852!

13.25 Seconda scivolata di giornata per Tatay, out in curva 5. McPhee agguanta il quarto posto con il tempo di 1.43.320.

13.23 Dupasquier scivola in curva 11, mentre Arenas sale al secondo posto! Lopez mantiene il comando della graduatoria.

13.22 Arenas cerca di accedere alla Q2! Lopez, Dupasquier, Binder e Baltus sono al momento in Q2.

13.20 Inizia a piovere a Valencia. Arenas non ha ancora registrato un tempo! Lo spagnolo scende in pista con le gomme slick.

13.19 Scivola Tatay in curva 14, mentre Alonso Lopez firma il best lap con il tempo di 1.41.889.

13.19 Caduta per Rossi e Rodrigo in curva 10! Non ci sono conseguenze per loro!

13.19 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

13.17 Tutti in pista per cercare l’accesso in Q2.

13.15 Attenzione alla pioggia che potrebbe ritornare. Bandiera verde!

13.12 I piloti sono pronti per scendere in pista!

13.09 Albert Arenas non è riuscito ad accedere in Q2. Il leader del Mondiale insegue la seconda seconda sessione. Ai Ogura, diretto rivale del catalano in classifica, è riuscito a passare il turno nella FP2 di ieri.

13.06 A differenza di questa mattina il sole splende in quel di Valencia. Il tracciato è il medesimo di settimana scorsa, sede del GP d’Europa.

13.03 La classifica combinata alla vigilia della qualifica. I primi 14 di questa graduatoria accedono direttamente alla Q2:

14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’38.413 15 1’39.069 16 1’40.065 5

2 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’38.945 16 0.066 0.066 1’38.479 17 1’39.958 4

3 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.064 14 0.083 0.017 1’38.496 16 1’39.987 4

4 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.511 13 0.098 0.015 1’38.779 16 1’39.399 6

5 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’38.559 17 0.146 0.048 1’38.696 17 1’39.690 5

6 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.424 15 0.150 0.004 1’38.563 14 1’40.150 3

7 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.468 10 0.151 0.001 1’38.564 17 1’39.723 4

8 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.762 12 0.191 0.040 1’38.604 10 1’39.754 4

9 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’39.102 18 0.253 0.062 1’38.666 16 1’40.006 5

10 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’38.680 15 0.267 0.014 1’38.732 16 1’40.393 4

11 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’40.024 9 0.291 0.024 1’38.704 15 1’40.424 5

12 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’39.771 17 0.330 0.039 1’38.743 16 1’40.483 3

13 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.050 19 0.338 0.008 1’38.751 16 1’39.992 6

14 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’39.154 14 0.340 0.002 1’38.753 17 1’39.916 4

15 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’39.067 15 0.351 0.011 1’38.764 14 1’39.430 5

16 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’39.033 15 0.376 0.025 1’38.789 14 1’40.009 4

17 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’38.805 17 0.392 0.016 1’39.029 18 1’39.635 4

18 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’38.824 11 0.411 0.019 1’38.854 16 1’40.462 3

19 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.900 16 0.559 0.148 1’38.972 17 1’39.836 6

20 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’39.260 15 0.635 0.076 1’39.048 15 1’40.317 4

21 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’39.156 12 0.670 0.035 1’39.083 16 1’39.889 4

22 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’39.110 11 0.697 0.027 1’39.596 13 1’40.409 5

23 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’39.110 16 0.697 1’39.950 4 1’39.915 4

24 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’39.471 15 0.861 0.164 1’39.274 17 1’40.056 4

25 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’39.593 15 0.863 0.002 1’39.276 13 1’39.980 4

26 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.173 15 0.907 0.044 1’39.320 19 1’41.128 6

27 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’39.465 16 0.975 0.068 1’39.388 13 1’40.018 6

28 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’39.514 15 1.082 0.107 1’39.495 14 1’40.125 6

29 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’39.882 12 1.100 0.018 1’39.513 11 1’40.888 6

30 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’40.159 13 1.330 0.230

13.00 I tempi della FP3 di stamattina, sessione condizionata dalla pioggia nel finale.

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 221.0 1’39.399

2 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 225.4 1’39.430 0.031 / 0.031

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 225.4 1’39.635 0.236 / 0.205

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 220.3 1’39.690 0.291 / 0.055

5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 1’39.723 0.324 / 0.033

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 1’39.754 0.355 / 0.031

7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 220.3 1’39.836 0.437 / 0.082

8 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 223.2 1’39.879 0.480 / 0.043

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 225.4 1’39.889 0.490 / 0.010

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 222.5 1’39.915 0.516 / 0.026

11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.2 1’39.916 0.517 / 0.001

12 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 227.6 1’39.958 0.559 / 0.042

13 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 221.0 1’39.980 0.581 / 0.022

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.3 1’39.987 0.588 / 0.007

15 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 224.7 1’39.992 0.593 / 0.005

16 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 225.4 1’40.006 0.607 / 0.014

17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 223.9 1’40.009 0.610 / 0.003

18 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 223.9 1’40.018 0.619 / 0.009

19 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 221.0 1’40.056 0.657 / 0.038

20 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 225.4 1’40.065 0.666 / 0.009

21 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 219.6 1’40.125 0.726 / 0.060

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 224.7 1’40.150 0.751 / 0.025

23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 221.8 1’40.317 0.918 / 0.167

24 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.3 1’40.393 0.994 / 0.076

25 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 221.0 1’40.409 1.010 / 0.016

26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.0 1’40.424 1.025 / 0.015

27 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 221.8 1’40.462 1.063 / 0.038

28 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 224.7 1’40.483 1.084 / 0.021

29 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 222.5 1’40.888 1.489 / 0.405

30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.9 1’41.128 1.729 / 0.240

12.58 Siamo pronti per vivere la sessione che determinerà la penultima pole del 2020.

12.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP di Valencia per la Moto3.

10.44 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 13.15 per la Q1. Un saluto a tutti!

10.43 Arbolino, Masià, Garcia, Oncu, Fenati, Antonelli, Suzuki, Fernandez, Ogura, Alcoba, Vietti, Kunii, Toba e Migno accedono direttamente alla Q2

10.42 La classifica della FP3:

1 53 D. ÖNCÜ 1:39.399 2 75 A. ARENAS +0.031 3 7 D. FOGGIA +0.236 4 55 R. FENATI +0.291 5 24 T. SUZUKI +0.324 6 25 R. FERNANDEZ +0.355 7 6 R. YAMANAKA +0.437 8 9 D. PIZZOLI +0.480 9 17 J. MCPHEE +0.490 10 2 G. RODRIGO +0.516

10.40 Termina la sessione.

10.39 I meccanici lavora nulle moto, mentre il giapponese Tatsuki Suzuki scende in pista per provare le condizioni del circuito.

10.35 Albert Arenas è chiamato a rifarsi nella Q1. Il catalano è 15° della classifica combinata.

If this rain prevents any improvements, the championship leader is heading for Q1! 😲@AlbertArenas75 is currently 15th in the combined standings! ⏱️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/wBguT5jhb1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2020

10.31 Ad otto minuti dalla fine della FP3, Albert Arenas è ufficialmente fuori dalla Q2. Il leader del Mondiale, 15° nella classifica combinata, dovrà disputare la Q1.

10.26 Pioggia a Valencia! Alcune gocce cadono sul circuito Riccardo Tormo.

10.23 Arbolino, Masià, Garcia, Oncu, Fenati, Antonelli, Suzuki, Fernandez, Ogura, Alcoba, Vietti, Kunii, Toba e Migno sono al momento in Q2.

10.19 Nessuno scende in pista, il tracciato non permette di migliorarsi.

10.16 Al momento nessuno sembra in grado di entrare tra i 14 già presenti in Q2.

10.13 La classifica aggiornata di questa FP3:

1 53 D. ÖNCÜ 1:39.399 2 75 A. ARENAS +0.031 3 7 D. FOGGIA +0.236 4 55 R. FENATI +0.291 5 24 T. SUZUKI +0.324 6 25 R. FERNANDEZ +0.355 7 9 D. PIZZOLI +0.480 8 17 J. MCPHEE +0.490 9 2 G. RODRIGO +0.516 10 16 A. MIGNO +0.517

10.11 I piloti tornano ai box dopo il primo stint.

10.09 Il tempo per accedere alla Q2 virtuale è 1.38.794.

10.08 Albert Arenas sale al comando davanti a Foggia ed a Suzuki. Il tempo di riferimento è 1.39.403.

10.06 La classifica aggiornata dei tempi:

1 53 D. ÖNCÜ 1:40.061 2 27 K. TOBA +0.099 3 54 R. ROSSI +0.214 4 55 R. FENATI +0.259 5 75 A. ARENAS +0.353 6 11 S. GARCIA +0.375 7 40 D. BINDER +0.401 8 92 Y. KUNII +0.422 9 5 J. MASIA +0.453 10 7 D. FOGGIA +0.492

10.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Il tracciato è asciutto.

10.00 Bandiera verde! Inizia la FP3!

9.58 Il ceco Salac non parteciperà al GP di Valencia dopo la scivolata di ieri.

9.56 Nella giornata di ieri il nostro Tony Arbolino ha firmato il nuovo record del tracciato. Il lombardo ha migliorato il primato dell’iberico Jorge Martin, siglato nel 2017.

9.54 I piloti si preparano a scendere in pista. 40 minuti sono previsti come sempre.

9.52 La classifica della FP1 di ieri mattina:

1 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.7 1’38.413

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 228.4 1’38.511 0.098 / 0.098

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 225.4 1’38.559 0.146 / 0.048

4 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.3 1’38.680 0.267 / 0.121

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.8 1’38.762 0.349 / 0.082

6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.1 1’38.805 0.392 / 0.043

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 224.7 1’38.824 0.411 / 0.019

8 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 228.4 1’38.945 0.532 / 0.121

9 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 226.1 1’39.033 0.620 / 0.088

10 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 226.9 1’39.050 0.637 / 0.017

11 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.9 1’39.064 0.651 / 0.014

12 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 221.8 1’39.067 0.654 / 0.003

13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 224.7 1’39.102 0.689 / 0.035

14 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.2 1’39.110 0.697 / 0.008

15 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.9 1’39.110 0.697

16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 1’39.154 0.741 / 0.044

17 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1’39.156 0.743 / 0.002

18 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 226.1 1’39.260 0.847 / 0.104

19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 229.2 1’39.424 1.011 / 0.164

20 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 229.2 1’39.465 1.052 / 0.041

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 221.8 1’39.468 1.055 / 0.003

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 223.2 1’39.471 1.058 / 0.003

23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 221.8 1’39.514 1.101 / 0.043

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 224.7 1’39.593 1.180 / 0.079

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 1’39.771 1.358 / 0.178

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 228.4 1’39.882 1.469 / 0.111

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 226.9 1’39.900 1.487 / 0.018

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.0 1’40.024 1.611 / 0.124

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 226.9 1’40.159 1.746 / 0.135

30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1’40.173 1.760 / 0.014

31 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 222.5 1’41.281 2.868 / 1.108

9.50 La classifica della FP2 di ieri:

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 226.9 1’38.479

2 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.4 1’38.496 0.017 / 0.017

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 228.4 1’38.563 0.084 / 0.067

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.4 1’38.564 0.085 / 0.001

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 1’38.604 0.125 / 0.040

6 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.1 1’38.666 0.187 / 0.062

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 223.9 1’38.696 0.217 / 0.030

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.8 1’38.704 0.225 / 0.008

9 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.6 1’38.732 0.253 / 0.028

10 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 222.5 1’38.743 0.264 / 0.011

11 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 1’38.751 0.272 / 0.008

12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.7 1’38.753 0.274 / 0.002

13 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 220.3 1’38.764 0.285 / 0.011

14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.2 1’38.779 0.300 / 0.015

15 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 221.8 1’38.789 0.310 / 0.010

16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 224.7 1’38.854 0.375 / 0.065

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 221.8 1’38.972 0.493 / 0.118

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.1 1’39.029 0.550 / 0.057

19 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 223.9 1’39.048 0.569 / 0.019

20 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 222.5 1’39.069 0.590 / 0.021

21 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 222.5 1’39.083 0.604 / 0.014

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 222.5 1’39.274 0.795 / 0.191

23 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 222.5 1’39.276 0.797 / 0.002

24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 219.6 1’39.320 0.841 / 0.044

25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 223.2 1’39.388 0.909 / 0.068

26 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 221.0 1’39.495 1.016 / 0.107

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 226.1 1’39.513 1.034 / 0.018

28 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.9 1’39.596 1.117 / 0.083

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 225.4 1’39.743 1.264 / 0.147

30 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 221.8 1’39.950 1.471 / 0.207

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

9.48 La classifica combinata dopo le prime due sessioni:

14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’38.413 15 1’39.069 16

2 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’38.945 16 1’38.479 17 0.066 0.066

3 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.064 14 1’38.496 16 0.083 0.017

4 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.511 13 1’38.779 16 0.098 0.015

5 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’38.559 17 1’38.696 17 0.146 0.048

6 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.424 15 1’38.563 14 0.150 0.004

7 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.468 10 1’38.564 17 0.151 0.001

8 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.762 12 1’38.604 10 0.191 0.040

9 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’39.102 18 1’38.666 16 0.253 0.062

10 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’38.680 15 1’38.732 16 0.267 0.014

11 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’40.024 9 1’38.704 15 0.291 0.024

12 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’39.771 17 1’38.743 16 0.330 0.039

13 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.050 19 1’38.751 16 0.338 0.008

14 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’39.154 14 1’38.753 17 0.340 0.002

15 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’39.067 15 1’38.764 14 0.351 0.011

16 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’39.033 15 1’38.789 14 0.376 0.025

17 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’38.805 17 1’39.029 18 0.392 0.016

18 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’38.824 11 1’38.854 16 0.411 0.019

19 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.900 16 1’38.972 17 0.559 0.148

20 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’39.260 15 1’39.048 15 0.635 0.076

21 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’39.156 12 1’39.083 16 0.670 0.035

22 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’39.110 11 1’39.596 13 0.697 0.027

23 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’39.110 16 1’39.950 4 0.697

24 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’39.471 15 1’39.274 17 0.861 0.164

25 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’39.593 15 1’39.276 13 0.863 0.002

26 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.173 15 1’39.320 19 0.907 0.044

27 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’39.465 16 1’39.388 13 0.975 0.068

28 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’39.514 15 1’39.495 14 1.082 0.107

29 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’39.882 12 1’39.513 11 1.100 0.018

30 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’40.159 13 1’39.743 7 1.330 0.230

31 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’41.281 2 2.868 1.538

9.45 Albert Arenas, leader del Mondiale, è al momento in quindicesima posizione e cercherà nella FP3 l’accesso alla Q2. Il giapponese Ai Ogura (Honda Asia), diretto avversario del catalano di casa Aspar, è nono dopo le prime due libere.

9.43 I protagonisti della Moto3 si apprestano a disputare una sessione molto importante. Ricordiamo infatti che la FP3 determinerà i primi 14 che passeranno direttamente alla Q2.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Valencia, penultimo atto della Moto3 2020

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio di Valencia, penultimo atto della Moto3 2020. Dopo le due sessioni di ieri, tutto è pronto per la giornata che determinerà la griglia di partenza dell’ultimo evento spagnolo del campionato, il secondo all’interno del tracciato dedicato a Riccardo Tormo

Tony Arbolino è il favorito d’obbligo per la giornata odierna. Il lombardo di casa Snipers ha stabilito nella FP1 di ieri il nuovo record del tracciato ed è pronto a confermarsi nella giornata odierna. L’italiano è al momento al comando della classifica combinata davanti allo spagnolo Jaume Masià, il migliore nel secondo turno.

Nono posto assoluto per il giapponese Ai Ogura (Honda Asia), mentre fatica a trovare il giusto ritmo il leader del Mondiale Albert Arenas. Il catalano di casa Aspar, leader del Mondiale, è al momento escluso dalla Q2 di domani pomeriggio, la sessione che determinerà la penultima pole-position del campionato.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live della terza ed ultima sessione di prove libere. Buon divertimento!

