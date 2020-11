LIVE Moto3, GP Portogallo DIRETTA: tra pochi minuti iniziano le prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.45 Lo spettacolare circuito di Portimao si articola in 16 impegnative curve.

9.44 Per la prima volta nella storia il Motomondiale scende in pista a Portiamo. La pista che qualche settimana fa ha accolto la F1 eleggerà il campione 2020 nella Moto2 e nella Moto3.

9.40 Dall’autodromo di Portimao tutto è pronto per l’epilogo del Mondiale 2020. Tre piloti si contendono il titolo in un circuito inedito per tutti.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Con ancora negli occhi le emozioni vissute nel doubleheader di Valencia, i giovani centauri del Motomondiale si preparano a scendere in pista sull’inedito circuito di Portiamo. Tutto è pronto per incoronare il campione 2020 nell’impianto che pochi mesi fa ha accolto per la prima volta la F1.

Dopo tredici interessantissime prove sono tre i piloti che si contendono il Mondiale. Alla vigilia della finale, lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) si trova al comando della classifica di otto punti sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia).

Grazie alla vittoria nell’evento di settimana scorsa, Tony Arbolino (Snipers) è rientrato nella lotta per il successo finale. L’italiano, a segno per la prima volta stagionale nel tracciato dedicato a Riccardo Tormo, si trova al momento ad 11 punti dalla vetta della classifica.

Al fine di permettere a tutti i piloti di conoscere il circuito, gli organizzatori hanno previsto due turni da 55 minuti, 15 in più del solito. Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live per la prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

