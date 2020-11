LIVE Moto3, GP Europa 2020 in DIRETTA: Suzuki comanda nella FP1, Migno 2° e Arbolino 3°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Diretta Live delle prove libere di MotoGP

Loading...

Loading...

10.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 24 T. SUZUKI 1:50.843 2 16 A. MIGNO +0.400 3 14 T. ARBOLINO +0.565 4 21 A. LOPEZ +0.883 5 99 C. TATAY +0.993 6 40 D. BINDER +0.994 7 50 J. DUPASQUIER +1.013 8 17 J. MCPHEE +1.027 9 5 J. MASIA +1.201 10 27 K. TOBA +1.461

10.23: Suzuki al comando ora con il crono di 1’50″843 a precedere di 128 millesimi e di 400 Migno. Le condizioni della pista stanno migliorando rispetto all’inizio del turno.

10.21: Migno dunque comanda con il crono di 1’51″243 con 304 millesimi di vantaggio su Suzuki e 483 su Lopez. Arbolino è quinto a 0″631 e Vietti 12° a 1″333.

10.19: Migno migliora ancora il suo crono, portando il proprio limite a 1’51″524 a precedere di 202 millesimi Lopez e di 520 Masia. Arbolino è quarto a 0″578.

10.17: Di seguito l’ordine dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 16 A. MIGNO 1:52.017 2 5 J. MASIA +0.027 3 21 A. LOPEZ +0.164 4 17 J. MCPHEE +0.171 5 27 K. TOBA +0.287 6 14 T. ARBOLINO +0.366 7 24 T. SUZUKI +0.467 8 13 C. VIETTI +0.559 9 25 R. FERNANDEZ +0.632 10 2 G. RODRIGO +0.757

10.15: Migno si porta davanti con il crono di 1’52″017 a precedere di 27 millesimi Masia e di 366 Arbolino. Antonelli 7° a 1″043 davanti a Vietti (+1″049) e a Fenati (+1″088).

10.12: Suzuki si prende la vetta con il crono di 1’52″484 a precedere di 336 millesimi Migno e di 895 Vietti. Masia è quarto a 0″917, mentre Arbolino è sesto a 1″114.

10.10: I tempi migliorano, come è ovvio, in queste condizioni con Migno che ottiene il crono di 1’52″820 a precedere di 525 millesimi Suzuki e di 948 Fernandez. Vietti è quarto a 1″493.

10.06: Di seguito la situazione dei tempi aggiornata:

1 16 A. MIGNO 1:54.677 2 13 C. VIETTI +1.351 3 25 R. FERNANDEZ +1.958 4 24 T. SUZUKI +2.070 5 21 A. LOPEZ +2.195 6 73 M. KOFLER +2.406 7 2 G. RODRIGO +2.410 8 54 R. ROSSI +2.494 9 70 B. BALTUS +2.787 10 11 S. GARCIA +2.900

10.04: Migno si porta in vetta con il crono di 1’57″482 a precedere di 1″223 su Vietti e di 1″600 Lopez.

10.02: Condizioni, dunque, tipicamente autunnali. Ora la pista è abbastanza bagnata e continua a piovigginare. Domani condizioni simili, mentre domenica ci potrebbe essere il sole.

10.00: SI COMINCIA! Sarà un turno sul bagnato, quindi, visto quanto abbiamo detto precedentemente.

09.59: 1′ al via della FP1.

09.56: I piloti si preparano a entrare in pista per questo primo turno.

09.53: La pioggia infatti potrebbe arrivare sul circuito Ricardo Tormo e il lavoro sul set-up sarà ancor più difficoltoso.

09.50: Anche il meteo andrà considerato, visto che le previsioni parlando di instabilità nel weekend.

09.48: Un campionato che ancora non ha una precisa fisionomia, dunque, e in cui tutto può accadere, con un Masia in grande ascesa.

09.45: 15′ al via della FP1.

09.42: Un turno importante per definire gli equilibri in pista, su un tracciato molto particolare, tortuoso, sul quale la guidabilità è un aspetto importante.

09.39: Ci sia attende una conferma da parte di Jaume Masià. L’iberico di Leopard ha vinto entrambe le gare di Aragon e si è rilanciato per il campionato a tre prove dalla conclusione. Masià si trova al momento con 24 punti di ritardo dal connazionale Arenas, un distacco ancora colmabile.

09.36: Alla vigilia delle ultime tre prove del 2020, Albert Arenas è il leader della classifica con 157 punti. Il catalano di casa Aspar dovrà gestire il proprio gap di 19 lunghezze sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Quest’ultimo è secondo con 1 punto di margine sul nostro Celestino Vietti (Sky).

09.33: A 15 giorni dalle competizioni aragonesi, i giovani protagonisti del Motomondiale scendono in pista a Valencia per la prima gara dell’ultimo doubleheader del 2020, il terzo in terra spagnola di questo complesso campionato.

09.30: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Europa, tredicesimo atto della Moto3 2020.

Presentazione Moto3 GP Europa – Orari prove libere GP Europa 2020

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Europa, tredicesimo atto della Moto3 2020. A 15 giorni dalle competizioni aragonesi, i giovani protagonisti del Motomondiale scendono in pista a Valencia per la prima gara dell’ultimo doubleheader del 2020, il terzo in terra spagnola di questo complesso campionato.

All’interno dei 4 chilometri dell’autodromo dedicato a Riccardo Tormo, ex centauro iberico, ci apprestiamo a vivere una manifestazione che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta la Mondiale.

Alla vigilia delle ultime tre prove del 2020, Albert Arenas è il leader della classifica con 157 punti. Il catalano di casa Aspar dovrà gestire il proprio gap di 19 lunghezze sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Quest’ultimo è secondo con 1 punto di margine sul nostro Celestino Vietti (Sky).

Ci sia attende una conferma da parte di Jaume Masià. L’iberico di Leopard ha vinto entrambe le gare di Aragon e si è rilanciato per il campionato a tre prove dalla conclusione. Masià si trova al momento con 24 punti di ritardo dal connazionale Arenas, un distacco ancora colmabile.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse